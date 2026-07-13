Rosa Villacastín levanta ampollas con lo difundido sobre Marta Gómez Montero y Cintora en TVE y da voz a lo que muchos sospechan

Rosa Villacastín también ha entrado al trapo respecto a la grandísima polémica que se ha desatado contra RTVE a raíz de la denuncia y espantada de Marta Gómez Montero del último programa de 'Malas Lenguas Noche' tras sentirse "absolutamente humillada" por su presentador, Jesús Cintora; en el ojo del huracán, especialmente de la derecha.

El momento en el que la periodista y colaboradora se plantó ante Cintora, espetándole que prefería "comer mierda" a continuar en su espacio en La 2 de TVE, ha alcanzado una resonancia bestial. Sobre todo, por la escena conmovedora que protagonizó Gómez Montero, que rompió a llorar antes de marcharse del plató asegurando, con voz entrecortada, que había aguantado por "pagar las facturas" y por sus hijos".

El instante en cuestión ha generado todo tipo de lecturas e impresiones. Para un sector fue una reacción espontánea, natural y comprensible, fruto de la impotencia por sentirse "humillada" en su colaboración en 'Malas Lenguas Noche'. En cambio, para otra corriente de opinión, lo de Marta Gómez Montero obedeció a un "montaje" para desprestigiar a Jesús Cintora, impulsar una imagen suya que no corresponde y dar munición a la derecha y ultraderecha.

"¿A quién pretendéis engañar? Lo de Marta Gómez Montero fue un montaje como una catedral"

Y en esta posición se ha situado precisamente Rosa Villacastín, que ha difundido dos controvertidas publicaciones en las últimas horas a través de su perfil oficial en la red social 'X'. En primer lugar, la periodista y escritora ha compartido la respuesta de Rafael Sánchez a la cuenta del PP, que ha instrumentalizado esta polémica para volver a atacar a RTVE y, en particular, a Cintora: "Esto es en lo que se ha convertido la televisión pública de Pedro Sánchez. No hay derecho al trato que ha recibido Marta por parte de Cintora".

"¿A quién pretendéis engañar? Lo de Marta Gómez Montero anoche en 'Malas Lenguas' fue un montaje como una catedral. Y lo del PP es una campaña contumaz y torpe contra RTVE que está abocada al fracaso. La audiencia de TVE seguirá en aumento. Dais pena", ha replicado el usuario. Un post que ha hecho suyo Villacastín y que deja a las claras lo que piensa verdaderamente del asunto que está en boca de todos.

Por otro lado, Rosa Villacastín también ha republicado un mensaje contra María Rey, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, en el que se le señala directamente por tener una doble vara de medir entre el caso Gómez Montero y otros que le han antecedido. La presentadora de Telemadrid ha sacado la cara por la tertuliana y le ha brindado su apoyo de forma pública, y su pronunciamiento ha suscitado algunas críticas.

"Resulta llamativo que la presidenta de la APM haya alzado la voz en determinados conflictos relacionados con periodistas, mientras que en otros casos de profesionales que denunciaron campañas de acoso o deslegitimación, como Sara Santaolalla, Marta Nebot o Antonio Maestre, no conste un pronunciamiento público equivalente. La defensa de la profesión no se aplica con el mismo criterio para todos. Escora siempre para el mismo lado". Palabras a las que le ha dado eco Rosa Villacastín sin temblarle el pulso.