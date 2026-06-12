Ana Rosa Quintana da el salto al prime time de Canal Sur con este nuevo e inesperado programa

Juan y Medio ha anunciado este viernes en 'La tarde aquí y ahora' una noticia completamente inesperada. Y es que a partir del próximo jueves 18 de junio vuelve al prime time de la cadena autonómica andaluza con un programa de entrevistas y cuya primera invitada será Ana Rosa Quintana.

Siete años después del final de 'Menuda Noche' y después de haber participado este año como investigador de 'Mask singer' en Antena 3, Juan y Medio volverá a las noches de Canal Sur con un nuevo formato de entrevistas que se llamará 'Dos & Medio' y en el que charlará con diferentes personalidades.

Para inaugurar 'Dos y medio', Juan y Medio contará con Ana Rosa Quintana, que concederá así una nueva entrevista en televisión después de haber participado recientemente también en '100 % únicos'. Una charla en la que además, el andaluz se atreve a cuestionar a su compañera por el momento en el que Mediaset le pasó a las tardes de Telecinco y perdía en audiencia contra él.

"Este jueves 18 de junio a las 22:45 comienza mi nuevo programa de entrevistas 'Dos & Medio'", celebraba el presentador. "La primera entrevistada es una mujer que lleva toda la vida haciendo preguntas, haciendo miles de programas, es conocida, no lo siguiente, comenzamos con Ana Rosa Quintana", añadía Juan y Medio.

"Es que es la reina de la televisión durante muchísimos años, sino digo actualmente, primero de la tarde, luego de la mañana. Pero es que durante un tiempo fuimos competencia", reaccionaba su compañera Eva Ruiz. "Bueno de la tarde, la reina..., yo le saqué el tema", aseveraba el andaluz.

Justo después, 'La tarde, aquí y ahora' mostraba un adelanto de la entrevista en la que se veía como Juan y Medio le dice a la cara a Ana Rosa Quintana que cuando la pasaron a la tarde él la ganaba. "Es verdad ganabas tú, pero si hubiera estado más tiempo te habría ganado", le contestaba la presentadora.