Karlos Arguiñano anuncia cuándo tiene previsto retirarse de su programa en Atresmedia tras 38 años de trayectoria en televisión

Karlos Arguiñano lleva la friolera de 38 años de trayectoria televisiva, convertido en uno de los cocineros españoles por excelencia. Sobre ello habló en el programa 'Dos y medio', presentado por Juan y Medio en Canal Sur, que mostró aspectos todavía desconocidos para el público del reputado chef vasco.

En una sincera y amena entrevista, Arguiñano habló de su cara más solidaria, además desveló cuándo se plantea decir adiós a la pequeña pantalla, donde lleva casi cuatro décadas al pie del cañón. Fue en 1989 cuando inició su trayectoria televisiva, en un espacio sobre cocina en su País Vasco natal. Su salto a la televisión nacional lo dio en 1991, cuando fichó por Televisión Española. Esto le permitió despuntar no solo en nuestro país, sino también fuera de él.

Más allá de nuestras fronteras, ha triunfado en Argentina, donde enseñó a los espectadores a comer alimentos propios de la tierra, "más allá de la parrillada de carne". Su trato afable, sus míticos chascarrillos y sus chistes o anécdotas sobre su vida le convirtieron en uno de los cocineros más queridos de la pequeña pantalla. Desde hace años, presenta en Antena 3 el espacio 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano', con gran éxito de audiencia en la sobremesa.

Durante la temporada estival ha dejado a su hijo, Joseba Arguiñano, al frente de su programa. Y es que en él tiene al mejor sucesor. Por eso, ya piensa en una retirada definitiva del foco mediático, como reconoció a Juan y Medio en Canal Sur: "He pensado que llevo 38 años en televisión, voy a cumplir 78 años de edad en septiembre… Igual cuando cumpla 80. Pero si estoy como estoy ahora, igual voy a por los 81".

Karlos Arguinaño revela la manía que tiene a la hora de cocinar: "No puedo"

El presentador andaluz también quiso saber si le asusta "la parte de esta vida, lo que viene, no la muerte". Arguiñano confesó que "no me asusta, me acuerdo. Me acuerdo de que has nacido y que cuando pasas de los 70 ya piensas que has venido a pasar el rato, y ya ha pasado casi todo el rato". A lo que sí tiene miedo es "al dolor y al sufrimiento".

Además, ha revelado la manía que tiene a la hora de cocinar: "Tengo la manía que tiene que estar todo muy limpio. Yo en un sitio que no haya limpieza, no puedo. Me pasó en la embajada española de Estados Unidos. Hace muchos años, el embajador dio una fiesta, nos contrató a unos cuantos para dar una cena allí. Tenía perros y ocho o diez cazuelas por la cocina de comida para los perros. A los perros hay que darles de comer, pero no en las cazuelas donde comemos los humanos y luego sin recoger…", recuerda.

"¿A quién te hubiera gustado cocinar para él o para ella?", le preguntó Juan y Medio. A lo que él respondió, sin dudarlo: "A alguien que no tenga nada para comer, porque el que ha comido todos los días, que se siga buscando la vida. Más placer que darle de comer a alguien que no tiene para comer nunca voy a conseguir". "¿Eres un hombre feliz?", indagó el presentador. "Sí", contestó Arguiñano, aunque confiesa que "me preocupan cosas que están pasando en el mundo". A raíz de esto, revela que le han dado un toque de atención para que no hable de política en su programa, "porque ya hay programas de información", pero a veces no puede evitarlo.