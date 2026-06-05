Karlos Arguiñano cede el relevo a su hijo Joseba, nuevo presentador titular en Atresmedia para la emisión de los viernes

Hace unas semanas, trascendía un movimiento verdaderamente histórico e inédito en Antena 3. La cadena del grupo Atresmedia pactaba con Karlos Arguiñano su retirada de la emisión de los viernes de 'Cocina abierta', cediendo así el puesto de presentador titular a su hijo Joseba Arguiñano.

Así, Joseba, cara muy reconocida y valorada entre el público por sus frecuentes colaboraciones desde 2019, ascenderá y se convertirá en el conductor oficial del programa de los viernes, tomando el testigo de su padre por primera vez en sus 37 años de prolija carrera como chef en televisión.

Atresmedia ha confirmado oficialmente esta información y ha adelantado que Joseba Arguiñano asumirá la conducción de los viernes con un enfoque distinto "que amplía las posibilidades del programa sin modificar sus señas de identidad". Al hilo, se concreta que se pondrá al frente del programa en esa jornada semanal con inmediatez: a partir de este mismo viernes 5 de junio.

Además, habrá una notoria evolución del formato, pues esta versión semanal que encabezará Joseba incorporará la participación de invitados conocidos, que compartirán cocina y conversación en cada entrega. Una dinámica que aportará nuevas historias, recetas y momentos al espacio, manteniendo el carácter accesible y familiar que caracteriza a 'Cocina abierta'.

Con todo, Joseba Arguiñano va ganando peso en el espacio que presenta su padre con gran éxito en las mañanas de Antena 3. Se convertirá en presentador titular de una cadena generalista como Antena 3, que además en la más vista a nivel nacional, a sus 41 años de edad. Una oportunidad irrechazable que llega después de que se haya curtido en la ETB, la televisión vasca, con formatos como 'Historias a Bocados' o 'Sukalerrian'.

Karlos Arguiñano se mantendrá en su puesto de presentador de 'Cocina abierta' de lunes a jueves

Para tranquilizar al público, hay que destacar que Karlos Arguiñano se mantendrá en su puesto de presentador de 'Cocina abierta' de lunes a jueves. Además, según adelantó El Televisero y ha confirmado ahora Atresmedia, el veterano cocinero no piensa en su jubilación por ahora pese a sus 77 años de edad.

El ascenso de su hijo para comandar la edición de los viernes no implicará ningún cambio respecto a su vinculación laboral con el grupo audiovisual de San Sebastián de los Reyes. Eso sí, resulta un primer paso decisivo de cara a acabar legando su puesto al completo cuando, irremediablemente, llegue el momento de su adiós definitivo.