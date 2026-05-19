Cambio histórico: Atresmedia releva a Karlos Arguiñano con su hijo Joseba para su puesto en el programa de los viernes

Movimiento histórico e inesperado en Antena 3. La cadena ha acordado con Karlos Arguiñano que el veterano chef se aparte de su programa 'Cocina abierta' las mañanas de los viernes y deje su puesto a su hijo Joseba Arguiñano.

Así, según avanza Bluper y ha podido verificar El Televisero, Joseba Arguiñano ascenderá y se convertirá en el presentador titular del programa todos los viernes, tomando el relevo de su padre por primera vez en sus 37 años de carrera como presentador en televisión.

De esta manera, Joseba Arguiñano va ganando peso en el programa que presenta Karlos Arguiñano con gran éxito en las mañanas de Antena 3 formando un gran tandem junto a 'La Ruleta de la suerte' y 'Antena 3 Noticias 1' con Sandra Golpe.

Hay que señalar que fue en 2019 cuando el hijo de Karlos Arguiñano empezó a colaborar en 'Cocina abierta' tal y como ya hacía su tía Eva Arguiñano participando una vez a la semana. Pero a poco a poco fue ganando peso participando hasta dos o tres veces a la semana.

Ahora por primera vez Joseba Arguiñano se convertirá en presentador en Antena 3 a sus 41 años de edad después de que ya haya presentado en la ETB formatos como 'Historias a Bocados' o 'Sukalerrian' y después de que haya contribuido a mantener el éxito del programa de su padre.

Según el citado medio, la intención de Antena 3 y Bainet Media, la productora del propio Karlos Arguiñano, es que Joseba se ponga al frente de una nueva sección en la mañana de los viernes que incluirá la participación de invitados famosos que compartirán tanto la cocina como una conversación con el cocinero.

Un cambio que llega después de que 'Cocina abierta' acumule 50 meses de liderazgo ininterrumpido en las mañanas de Antena 3. El pasado mes de abril cerró con una media del 16,6% de cuota de pantalla, logrando la mayor distancia histórica con su rival tras estar a casi ocho puntos de distancia.

Karlos Arguiñano se mantiene en Antena 3 y no se jubila

Mientras que Karlos Arguiñano se mantendrá en su puesto de presentador de 'Cocina abierta' de lunes a jueves. Además, según ha confirmado El Televisero el chef por ahora no piensa en su jubilación pese a sus 77 años de edad, ni esto supone ningún tipo de cambio respecto a su vinculación con el grupo.

No obstante, este paso a un lado de Arguiñano de cara a las emisiones de los viernes supone un cambio histórico como sucediera también con Jordi Hurtado al ceder la conducción de 'Saber y ganar' los fines de semana a Rodrigo Vázquez.

Con su ascenso, se abre el camino además a que Joseba sea su relevo natural en el programa de Antena 3 una vez él decida jubilarse definitivamente. Cabe recordar que el veterano chef lleva al frente de programas de cocina diarios en televisión desde hace 40 años tanto en TVE como en Telecinco, y desde el año 2010 en Antena 3.

Recientemente, Karlos Arguiñano no dudaba en alabar a su hijo como cocinero en su visita a 'El Hormiguero'. "Es un lujo verle cocinar. Hace cocina tan variada... Tiene una mano fuera de lo normal. Es mucho mejor cocinero que yo. Lo que pasa es que yo tengo mucha cara", comentaba.