La Telemadrid de Ayuso habría inyectado 20 millones de euros en 7 años a Ana Rosa Quintana según Irene Montero

Apunto de terminar su primera temporada en TEN, Alba Carrillo ha recibido este jueves en 'El Sótano Club' a Irene Montero. Se trata de la primera invitada que acude del ámbito político y, además, con la que la presentadora tiene algo en común: su animadversión hacia Ana Rosa Quintana, a la que ambas han atizado duramente.

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad ha empezado hablando de su día a día en el Parlamento Europeo. "Depende mucho de si hay pleno o estamos en Bruselas", ha explicado, ya que tal y como ella misma ha recordado, todos los europarlamentarios viajan "una vez al mes a Estrasburgo", donde se celebra el pleno durante cuatro días.

"¿Pero luego os lleváis un poco mejor de lo que parece?", ha querido saber Alba Carrillo sobre sus rivales políticos. Una cuestión a la que Irene Montero ha respondido afirmativamente: "Como en todo, cuando hay una convivencia, puedes terminar hablando y teniendo momentos de complicidad. Con los del PP pasa mucho", confiesa. Acto seguido ha soltado una bomba: "Salseos hay. La gente se lía con la gente. A veces te enteras, a veces no. Otras lo comentas… Siempre con respeto y con cariño". Y es que, como ha reconocido, "se pasa mogollón de horas allí, al final es normal".

Aunque ha lamentado que "ahora hay un poquito de mala racha para nosotras", debido a la cantidad de eurodiputados que hay pertenecientes a partidos de extrema derecha: "Eso está lleno de nazis". Una de las confesiones más sorprendentes ha sido cuando la política ha hablado sobre su vida íntima: "Yo he tenido alguna caidita con gente de derechas". Aunque deja claro que "no con políticos del PP".

TENemos que hacer un especial en El Parlamento, sí lo digo.#ElSótano25J pic.twitter.com/sqCRMOtVSA — TEN TV (@TENtv) June 25, 2026

Alba Carrillo e Irene Montero atizan duramente a Ana Rosa

La conversación entre Alba Carrillo e Irene Montero ha derivado en críticas hacia Ana Rosa Quintana. "Tenemos a una amiga en común", ha ironizado la política debido a la animadversión que tanto ella como Alba tienen hacia la presentadora de Telecinco. Tras esto, la exministra ha lanzado una pregunta: "¿Porqué lleva a Desokupa Ana Rosa a la tele?".

Acto seguido, ha lanzado una petición: "A mí me gustaría que presentadores y presentadoras como Ana Rosa tuvieran que hacer como hacemos nosotros, declaraciones de bienes, para saber cuáles son sus intereses y que cuando a lo mejor llevan a Desokupa o dicen que el problema de la vivienda no es la especulación, que se sepa que esa mujer especula con la vivienda, que tiene un negocio, que hace negocio con 44 pisos".

"Si tienes 44 pisos en Sevilla… que además le han quitado algunas reservas que tenía por el concierto de Isabel Pantoja. O sea que la pobre este fin de semana está afectada. Ana Rosa, un beso", ha espetado, tirando de sarcasmo, la conductora de 'El Sótano Club'. A lo que Irene Montero ha añadido: "Lo va a compensar con los impuestos que pagamos los madrileños". Ya que ha recordado que "Telemadrid también le da 20 millones, nada más y nada menos que en siete años. No le gustan los impuestos a Ana Rosa pero ella sí tiene bastantes millones para su productora que vienen de Telemadrid, que es pública".

"¿Por qué no hemos hecho una ley de medio para garantizar que haya más variedad y más diversidad?", ha preguntado la invitada, antes de apuntar directamente a Atresmedia y Mediaset España: "Hay dos grandes grupos mediáticos que controlan todo lo que vemos, oímos y leemos. Luego nos dirán que libertad de expresión. Aquí hay un duopolio". Irene Montero ha sido la primera invitada política del programa de Ten, pero Alba Carrillo espera que no sea la última. Por lo pronto ya ha invitado a Ayuso, a Rufián y a Bolaños. ¿Se animarán a seguir los pasos de la eurodiputada?