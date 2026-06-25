Alba Carrillo anuncia la visita de esta importante política a su programa de TEN tras confirmarse su renovación

Pese a sus flojas audiencias, TEN ha decidido seguir apostando por 'El Sótano Club', el magacín vespertino presentado por Alba Carrillo y Carlos Peguer (los viernes). Así lo ha anunciado este mismo miércoles, 24 de junio, el director de la cadena, Rafael Herrera, mediante una llamada en directo en el que ha explicado los motivos que le han llevado a renovar el programa.

"Cada mañana recibimos el informe de audiencias, los titulares generados por el programa en prensa y un informe específico de redes sociales, donde analizamos el sentimiento de los espectadores", explicó Herrera, consciente de que "no es una decisión fácil y que tenéis muchos elementos en contra". Sin embargo, "un Ten sin 'El Sótano' no tendría sentido. Nos vemos en septiembre". Una noticia que ha provocado una gran alegría en el plató.

Visiblemente emocionada, Alba Carrillo agradecía al directivo su confianza: "Esto es súper emocionante, yo tenía el corazón a mil. Millones de gracias a TEN por haber confiado en mí en otra versión después de haber trabajado mucho tiempo en la tele y haber hecho de todo. Es la primera cadena que confía en mí de una manera tan fuerte, como presentadora". Además, también defendió el trabajo de su equipo: "Creo que es fundamental el equipo que tenemos: redacción, técnicos, sonido, producción, guion… todos. Gracias por hacer posible este programa".

Antes de concluir, Alba Carrillo lanzó una advertencia para la próxima temporada: "Si hasta hoy lo he dado todo, en septiembre voy a remar mucho más, con todas las ganas. ¡En septiembre lo vamos a petar!". El magacín despedirá su primera temporada en TEN el próximo martes 30 de junio para regresar con más fuerzas en el mes de septiembre.

Alba Carrillo recibirá este jueves la visita de Irene Montero

Para celebrar su renovación, 'El Sótano Club' recibirá este jueves, 25 de junio, a su primera invitada política: la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero. Así lo ha anunciado una entusiasmada Alba Carrillo en el programa de este miércoles: "Vosotros sabéis que yo llevo semanas pidiéndoles a los políticos que vengan. Da igual la ideología, el color, el partido, que se atrevan a venir porque somos un programa de mucho humor, pero también con conciencia social".

"Es verdad que de todos los políticos a los que hemos llamado, casi todos no han negado el asistir. Pero como hoy es nuestro día de suerte, no solamente hemos renovado sino que mañana estará con nosotros… esto es muy fuerte. Cuidado que estamos cerrando la semana con entrevistas muy brutales. Mañana estará con nosotros, preparados, ¡Irene Montero!", comunicó la presentadora del espacio.