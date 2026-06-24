La dirección de TEN anuncia la renovación de 'El sótano club', el programa de Alba Carrillo, que ya tiene fecha de despedida

Este miércoles, Alba Carrillo arrancaba 'El sótano club' de TEN anunciando a sus colaboradores y a los espectadores que a lo largo del programa iban a recibir la llamada de los directivos de la cadena para anunciar si el programa renovará por una segunda temporada.

Cabe decir que 'El sótano club' despedirá su primera temporada en TEN el próximo 30 de junio. A partir de entonces, el magacín que conducen Alba Carrillo y Carlos Peguer se despedirá de la audiencia para tomarse unas vacaciones. Pero lo harán con la garantía de que volverán en septiembre tal y como se ha sabido hacia el final del programa.

"Don Rafael ha tomado una decisión y nos va a llamar esta tarde. Es para estar nerviosos. La gente se creerá que es un numerito, pero yo estoy de verdad", aseguraba Alba Carrillo. "Yo esto nunca lo he vivido, con la de cosas que hemos vivido en directo", apostillaba Marta Riesco.

Hoy el jefe máximo de TEN, dirá si habrá renovación o no.

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Más adelante, Alba Carrillo conectaba con Bob Pop y el escritor y guionista lanzaba un órdago a los directivos de TEN antes de conocerse su decisión sobre si el programa volvería en septiembre o no. "Voy a hacer una cosa muy agresiva, que es decirle a TEN que si renováis 'El sótano' yo me comprometo a ir un día a la semana gratis a colaborar. Bueno a ver que me paguen el billete de ida y vuelta", soltaba.

"Bueno, a ver, gratis tampoco ehhh, que nosotros somos de izquierdas pero no somos tontos y el trabajo se paga", reaccionaba por su parte Alba Carrillo a la propuesta de Bob Pop, que precisamente había entrado al programa para hablar de su petición de que la presentadora del programa de TEN se presente a presidenta del Gobierno.

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Era al final del programa cuando alguien llamaba en directo a 'El sótano club'. "¿Será don Rafael? ¿Don Rafael hola?", preguntaba Alba Carrillo. "Hola, ¿Qué tal cómo estáis? Soy el director de TEN", contestaba Rafael Herrera. "Bueno me han pitado los oídos hoy, he recibido muchas llamadas presionando para renovar el programa y supongo que sabéis que como cualquier cadena de televisión cada mañana recibimos las audiencias", empezaba explicando el directivo.

"Pues entonces adiós", contestaba con sorna Laura del Val en alusión a los discretos datos de audiencia que suele hacer 'El sótano club' moviéndose entre el 0,4 y el 0,5% de audiencia. "Y recibimos un mail de prensa con todos los titulares de lo que se habla bien y mal del programa. También recibo un informe específico de redes sociales donde también analizamos el sentimiento de los comentarios en redes", insistía Rafael Herrera. "Eso bien chicos", reaccionaba Alba Carrillo.

"Sabemos que es muy difícil esta decisión, tenéis muchos elementos en contra, pero un TEN sin 'El sótano' hoy no tendría sentido, así que nos vemos en septiembre", anunciaba el directivo provocando la locura de todo el equipo del programa.

Después, Alba Carrillo se mostraba muy agradecida por la oportunidad. "Millones de gracias a TEN por haber confiado en mí en otra versión después de haber trabajado mucho tiempo en la tele y haber hecho de todo. Es la primera cadena que confía en mí de una manera tan fuerte, como presentadora", aseveraba la que fuera colaboradora de 'D Corazón' en TVE.

Tras ello, la presentadora también hacía hincapié en el trabajo y esfuerzo de todo el equipo. "Creo que es fundamental el equipo que tenemos: redacción, técnicos, sonido, producción, guion... todos. Gracias por hacer posible este programa", aseveraba. "Si hasta hoy lo he dado todo, en septiembre voy a remar mucho más (a favor de obra), con todas las ganas. ¡En septiembre lo vamos a petar!", concluía.