Alba Carrillo sube el tono contra TVE por la lista de morosos de Hacienda: "A ellos se les premia con trabajo y a mí censurándome"

Alba Carrillo ha vuelto a la carga contra Televisión Española este martes tras comprobar cómo gran parte de la nueva lista de morosos de Hacienda forman o han formado parte de proyectos de la corporación. Así, la presentadora de 'El sótano club' se ha reafirmado en sus críticas a la televisión pública, por "blanquear" a estos famosos y ha denunciado su último incidente con 'D Corazón', donde colaboraba hasta mayo de este año.

"Tengo el paladar caliente y creo que no les va a gustar nada a Televisión Española lo que les voy a decir, pero es que estoy muy cabreada", ha adelantado la presentadora de TEN visiblemente enfadada con motivo de la publicación de la lista de morosos de Hacienda en 2026. "Lo voy a contar porque el otro día cuando fui a lo del documental de Rocío Jurado me quitaron el micro los de TVE, que eso no lo he contado. Una compañera mía de 'D Corazón", ha desvelado entonces.

Alba Carrillo vuelve a la carga contra RTVE: "A ellos se les premia con trabajo y a mí censurándome"

Tras sincerarse sobre su revés con los que fueron sus compañeros en TVE durante la premiere de 'La más grande', Alba Carrillo ha cargado de lleno contra la cadena pública. "Qué dices pero qué les pasa conmigo si he dicho una cosa que llevo la puñetera razón. Me molesta que encima, otra vez, los que hablamos somos los culpables, no los que no pagan", ha clamado la ex modelo tras hacerse pública este martes la decimotercera lista de morosos de la Agencia Tributaria.

Alba Carrillo ADVIERTE: esta cabreada y piensa rajAARR en un programa lo de todo el verano.#ElSótano30J pic.twitter.com/HhK4mtUWpI — TEN TV (@TENtv) June 30, 2026

"Pues estoy muy cabreada y ahora la que no quiere estar allí soy yo, a tomar por saco", terminaba señalando antes de que Alberto Guzmán repasase la citada lista enumerando los rostros que han protagonizado recientes fichajes en TVE pese a sus millonarias deudas con la Agencia Tributaria, entre ellas Paz Vega, que participará en 'MasterChef Celebrity Legends' a pesar de ser una de las habituales de la lista, ascendiendo su deuda pendiente con las arcas públicas hasta los 1.846.000 euros.

Así, Alba Carrillo ha aprovechado para cargar contra la última portada de la actriz. "También una vergüenza eso, revista Hola!, ¿de verdad vamos a blanquear a estas personas? ¿De verdad vamos a seguir diciéndole al mundo que ese es el ejemplo de ciudadano y que eso es lo que tienen que proyectar?", ha sentenciado la conductora de 'El sótano club'.

De igual forma, tanto la presentadora como los colaboradores han cargado contra Patricia Conde, que ha regresado recientemente al listado de deudores. "También ha estado en 'MasterChef', también ha sido presentadora en la televisión pública, que lleva un montón de años ahí metida. Esto es de locos", ha denunciado la ex de Feliciano López.

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"Luego me censuran a mí porque no les gusta que yo afeé eso. Pero es que esto tendría que ser obligatorio, no puedes ostentar un cargo público y cobrar dinero de todos nosotros si nos debes pasta, y sino no vas a ganar ni un céntimo", ha insistido Alba Carrillo sin rebajar su tono de enfado, plantándose también contra el reciente fichaje de Bertín Osborne en 'El escondite', el nuevo programa que prepara La 1 con Grison, pese a aparecer un año más en el listado de grandes deudores, con una cantidad adeudada de 835.000 euros.

"Esto es vergonzoso y a mí me da igual, censurarme Televisión Española, soy malísima por deciros como ciudadanos que hagáis esto, me parece fatal", ha clamado la conductora de 'El sótano club' reafirmándose en la denuncia que le costó su puesto en la televisión pública. "Está peor visto señalar el delito fiscal que el delito fiscal", ha ironizado uno de sus compañeros. "A ellos se les premia con trabajo y a mí censurándome y diciéndome ya no vas a venir más", terminaba señalando la ex modelo.