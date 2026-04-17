TEN adopta medidas inmediatas en su programación ante el tropiezo de 'El sótano club' en su primera semana

'El sótano club', la nueva apuesta de producción propia de TEN para sus tardes con Alba Carrillo como presentadora no está funcionando como se esperaba. De hecho, en su cuarto día de emisión, la cadena ha sorprendido al recortar su duración en una hora sin previo aviso.

Así, antes de su estreno, TEN aseguró que 'El sótano club' ocuparía cuatro horas en la tarde entre las 15:45 y las 19:45 horas. De hecho, ese es el horario que tuvo tanto el lunes como el miércoles pues el martes al emitir el programa piloto grabado previamente concluyó 15 minutos antes, en torno a las 19:30 horas.

Sin embargo, este jueves, Alba Carrillo sorprendía a los espectadores que estaban viendo 'El sótano club' al despedirse sobre las 18:45 horas, es decir una hora antes de lo previsto pues de hecho en la programación sigue apareciendo que el formato acababa a las 19:45 horas.

En su lugar, TEN ha emitido una reposición de 'Caso cerrado', el programa estrella de la cadena para dar paso posteriormente a partir de las 19:45 horas a otro de sus nuevos espacios, 'Dateline'. Una estrategia que repite este viernes confirmando así el recorte de su nuevo magacín de tarde.

Ante el revuelo generado en redes sociales con numerosas críticas de los espectadores por acabar 'El sótano club' antes de tiempo, la cuenta oficial de X" de TEN ha dado explicaciones. "Algunos estáis tal que así porque el programa ha acabado antes. El sótano club dura MENOS, para daros MÁS contenido y MEOR calidad", recalcan.

⚠️Algunos estáis tal que así porque el programa ha acabado antes.#ElSótanoClub dura MENOS, para daros MÁS contenido y MEJOR calidad.



🪜 Nos vemos mañana a las 15:45.



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Con ello, TEN justifica que el recorte en la duración del programa pretende dar contenido de más calidad a la audiencia y no rellenar por rellenar sin tener temas con los que hablar para durar cuatro horas.

🗓Esta es la programación del viernes 17 de abril de 2026. pic.twitter.com/u4sahHMLhk — TEN TV (@TENtv) April 17, 2026

Las audiencias de 'El sótano club'

No obstante, la realidad es bien diferente. Y es que se trata de una medida con la que TEN trata de recuperar la audiencia perdida pues 'El sótano club' no ha parado de perder audiencia. Así, el primer día el formato anotó un 0,9% y 69.000 espectadores, bajó a un 0,6% y 43.000 espectadores el martes y este miércoles descendió hasta el 0,5% y 40.000 espectadores. Mientras que el jueves marcó un 0,6% y 42.000 espectadores.

Habrá que esperar a ver si TEN sigue confiando en el formato presentado por Alba Carrillo y Carlos Peguer con colaboradores como Laura del Val, Iggy Rubín, Samantha Hudson, Alberto Guzmán, Marta Riesco, Iban García y David Andújar, entre otros o si termina cancelando el formato tras su discreto arranque.