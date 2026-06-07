Bárbara Rey irrumpe en 'Fiesta' por lo difundido sobre ella y advierte con demandas: "A lo mejor no sonríe tanto"

Esta semana, '¡De viernes!' emitió una entrevista póstuma del tenista Frank Francés, expareja de Bárbara Rey, grabada un año antes de su fallecimiento el pasado 30 de mayo a causa de un cáncer de piel. Durante su charla con Santi Acosta abordó los aspectos más duros de su enfermedad, así como su relación con la vedette a comienzos de los 2000.

En un momento de la entrevista, Frank Francés reveló que Bárbara Rey llegó a pensar que él trabajaba como espía: "En un momento determinado pensó que yo era un espía. Esa atmósfera la hueles y ella trabajaba en Canal Nou, yo he estado ahí con ella viviendo su día a día, sus fantasmas, sus problemas. No es mi historia, no es mi vida".

Además, el tenista explicó que la relación comenzó en una etapa muy difícil de su vida y que fue la artista quien le ayudó a salir de la depresión. Aunque también confesó que estar con una figura pública como ella tiene su parte mala: "Tiene un precio porque es todo muy fácil, superfluo y superficial, te alejas de la verdad".

Bárbara Rey interrumpe en 'Fiesta' para cargar contra Galiacho

Juan Luis Galiacho y María Eugenia Yagüe en 'Fiesta'

Este sábado, 6 de junio, en 'Fiesta' han reaccionado a la entrevista póstuma al ex de Bárbara Rey. El más crítico con la relación entre el tenista y la vedette fue Juan Luis Galiacho. Esto no le sentó nada bien a ella, quien se encontraba viendo el programa y no dudó en ponerse en contacto con su amiga Paloma Barrientos. "Galiacho aprovecha cualquier oportunidad para meterse conmigo", escribía la vedette a través de un mensaje enviado a la periodista.

Sin embargo, lejos de quedarse ahí, decidió levantar el teléfono para frenar en seco al colaborador, desmintiendo que en aquel momento estuviera buscando un beneficio económico. "Se está hablando mucho del tema de Frank. Y lo único que he hecho es poner un recordatorio de momentos vividos con él porque le recuerdo con cariño", empezó diciendo, antes de atizar duramente a Galiacho.

"Estoy escuchando muchas cosas que sinceramente no se corresponden a la realidad, como que cuando yo conozco a Frank necesito dinero. Galiacho aprovecha la menor oportunidad para meterse conmigo y agredirme. Le digo desde aquí al señor Galiacho que sonríe mucho, que si un día le pongo una demanda judicial y tiene que demostrar todo lo que ha dicho durante tanto tiempo de mí, a lo mejor no sonríe tanto", sentenció Bárbara Rey, a modo de amenaza.

Bárbara Rey explica su relación con Frank Francés y desmiente a Galiacho

Acto seguido, ha desmentido lo afirmado por el periodista: "Yo conozco a Frank Francés en el año 2000, tú estás hablando del año 93/94 que yo necesitaba dinero. Yo conozco a Frank a principios del año 2000 y termino con él otoño del año 2000. Eso se puede ver en la hemeroteca. Yo estaba trabajando en Canal Nou y no necesitaba ningún dinero. Esa exclusiva se hizo porque yo estaba muy enamorada de Frank y era un momento difícil para él", ha explicado.

Bárbara Rey ha insistido en que ella "le quería muchísimo. Y esto se termina porque se tiene que terminar. Pero yo cuando termino con él le sigo queriendo mucho, pero creo que debo terminar con él, y esos son cosas que me pertenecen a mí y a él. Él siempre ha sido muy respetuoso conmigo y yo con él". "Yo solo voy a decir una cosa: Si Frank Francés no hubiera salido conmigo, ¿quién hubiera conocido a Frank Francés?", sentenció Bárbara Rey, que tuvo que ser cortada por Emma García.