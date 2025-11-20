Rescatan este elocuente momento de Bárbara Rey con Alessandro Lequio tras publicar esto de su despido

Muchas son las mujeres que están celebrando la decisión de Mediaset de despedir de manera fulminante a Alessandro Lequio tras la demoledora entrevista que concedió su exmujer, Antonia Dell'Atte, al diario 'El País'. Isabel Rábago y Bárbara Rey han reaccionado con euforia a esta decisión del grupo de comunicación.

La periodista ha compartido un mensaje que le envió Antonia después de que Mediaset decidiera prescindir de ella, precisamente tras un brutal enfrentamiento con el italiano en 'Vamos a ver'. Aunque Rábago ha lanzado una advertencia: "Aún quedan muchos cómplices". Pero confía en que el tiempo ponga a cada uno en su sitio.

Por su parte, Bárbara Rey ha sido más escueta, pero igual de contundente que la periodista. La exconcursante de 'Bailando con las estrellas' ha publicado una foto suya en su perfil de Instagram junto al siguiente mensaje: "Después de muchos años hoy, por fin, se hace justicia". De esta forma, celebra la decisión del grupo de comunicación, ya que ella misma fue víctima de la ira de Lequio.

Storie de Bárbara Rey en su cuenta de Instagram

El día que Santi Acosta silenció a Bárbara Rey por tachar a Lequio de "maltratador"

Fue a finales de 2024, cuando la artista protagonizó un fuerte encontronazo con el conde italiano, durante la emisión de los especiales 'Bárbara Rey, mi verdad', que emitió Telecinco y en los que él estaba como colaborador. En un momento dado del debate, Lequio le preguntó si consideraba el chantaje un comportamiento ilegítimo, haciendo alusión al supuesto chantaje de Bárbara a Juan Carlos I. "Considero mucho peor los malos tratos", le espetó ella.

"¿Qué sufriste de tu marido?", le formuló el colaborador. Bárbara Rey, sin pelos en la lengua, le soltó: "Y que han sufrido también otras mujeres. Por ejemplo, ahora que todos tenemos Google se pueden meter y buscar 'las cartas de la vergüenza de Alessandro Lequio'". "Mira, yo…", intentó cortarla él. Sin embargo, la invitada alzó la voz para recordarle su pasado: "Ni mira ni deja de mirar, tú mismo has reconocido que has pegado a mujeres".

Ante esta acusación Santi Acosta, el presentador del programa, frenó su intervención: "Bárbara, este no es el tema". "Lo que se estás contando de tu marido, no tiene nada que ver conmigo. Yo jamás he sido denunciado ni juzgado ni condenado", intento justificarse el italiano. Algo que no es cierto, ya que Antonia Dell'Atte sí que interpuso una demanda contra él.

Bárbara Rey, lejos de achantarse, recordó un vídeo de 'Tómbola' a finales de los 90, en el que Lequio reconocía, sin sonrojarse, haber "tirado bofetones a mujeres"."¡Para que todo el mundo vea que le encanta pegar a las mujeres y lo reconoce!", exclamó la de Totana. Ante esto, Santi Acota pidió a la organización que le bajase el micrófono. "No sé cómo hay televisiones que todavía te contratan", sentenció la vedette. Un vídeo que ahora, tras el despido del italiano, ha vuelto a viralizarse por las redes sociales.

