Mediaset despide fulminantemente a Alessandro Lequio tras casi 30 años como colaborador

Mediaset ha decidido despedir a Alessandro Lequio como colaborador de 'vamos a ver' según ha avanzado el diario El País y ha verificado El Televisero. Así, el grupo de comunicación prescinde de uno de sus colaboradores más polémicos tras más de 30 años siendo cara de sus programas.

Según el citado diario, los motivos que han esgrimido desde Mediaset para prescindir fulminantemente del italiano después de las acusaciones de maltrato que denunció Antonia Dell'Atte al mismo periódico en una entrevista hace un mes.

Más información La primera reacción de Antonia Dell'Atte en directo al despido de Alessandro Lequio en Mediaset

Después de que Antonia Dell'Atte denunciara el maltrato al que le sometió Alessandro Lequio cuando estuvieron casados a finales de los 80, en Mediaset empezaron a valorar qué hacer con el italiano y si mantenerle como colaborador en 'Vamos a ver'.

Tras mantener reuniones con la modelo que fue jueza de 'Bailando con las estrellas' en su primera edición y con su abogado, la cúpula directiva de Mediaset se ha reunido este miércoles con la dirección de Unicorn Content para tomar la decisión definitiva después de que el abogado de Dell'Atte le entregara toda la documentación judicial de la causa por la que Lequio denunció a la madre de su hijo Clemente por haberle llamado "maltratador" en público durante 20 años.

En la última entrevista en El País, Antonia Dell'Atte acusaba a Alessandro Lequio de haberle maltratado. "La primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel", explicó la modelo italiana. Un titular que dio mucho que hablar y que se silenció en numerosos programas y medios. "La Justicia falló que yo no mentía cuando lo llamaba maltratador", recordaba además Dell'Atte.

Todo esto ha derivado que desde Mediaset hayan acordado con Unicorn Content el despido de Alessandro Lequio tras casi 30 años siendo tertuliano en diferentes programas. A ello hay que sumar también todas las polémicas que ha protagonizado el italiano en 'Vamos a ver' con enfrentamientos con compañeras como Alejandra Rubio o incluso la propia Patricia Pardo.

Alessandro Lequio, despedido tras casi 30 años en Telecinco

De esta manera, Alessandro Lequio dejará de ser colaborador de Telecinco tras casi 30 años. Fue en 1996 cuando María Teresa Campos le dio la primera oportunidad al italiano de formar parte del mítico corrillo en 'Día a día'. Un trabajo que desde 1997 compaginó con su participación en 'Crónicas marcianas' de Xavier Sardá.

Tras la marcha de María Teresa Campos a Antena 3, Alessandro Lequio fue uno de los pocos rostros que se mantuvo en 'Día a día' con Carolina Ferre. Y después, el italiano pasó a formar parte del equipo de colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' en el que se mantuvo hasta su salto a 'Vamos a ver'.