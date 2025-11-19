Cronología de las 24 horas vertiginosas que han detonado el cese de Alessandro Lequio en Mediaset

Mediaset ha despedido a Alessandro Lequio de manera fulminante este miércoles, 19 de noviembre, tras casi tres décadas de vinculación laboral y después del duro testimonio de violencia machista de su exmujer Antonia Dell'Atte. Una información que ha avanzado El País y ha verificado El Televisero.

El citado periódico indica que, justo después de la publicación de su entrevista en la que Antonia narró con detalle la violencia sufrida por Lequio cuando estaban casados, a finales de los años 80, la empresa de comunicación italiana se preparó para estudiar cómo proceder; produciéndose reuniones entre el letrado de la presentadora y el grupo liderado por Alessandro Salem.

Pero en esta drástica decisión del grupo audiovisual hay un documento clave que ha precipitado los hechos. Según hemos podido saber en este portal, el departamento jurídico de Mediaset recibió ayer martes, 18 de noviembre, un auto judicial con fecha de 2005, emitido por un juzgado de Barcelona.

En ese auto, el juez desestimaba la demanda por injurias y calumnias que emprendió Alessandro Lequio contra Antonia Dell'Atte por llamarle "maltratador" un año antes, en 2004; exculpando a la modelo de esos delitos al fallar que existía exceptio veritatis (excepción de verdad) porque sí había indicios de maltrato por parte del colaborador televisivo. Esa figura legal eximía, por tanto, a Dell'Atte de responsabilidad penal y avalaba su versión. Eso sí, hay que matizar que nunca ha existido condena por maltrato contra Lequio.

En cualquier caso, es importante subrayar que ni la cadena ni la productora tenían conocimiento de este auto hasta ahora tal y como ha podido conocer El Televisero. Concretamente, hasta este pasado martes, 18 de noviembre, cuando el equipo legal de Antonia Dell'Atte trasladó una copia del mismo a la sede de Mediaset.

Una vez en manos del departamento jurídico de la compañía audiovisual, se ha estudiado el caso en profundidad, tomándose la decisión de poner fin a los servicios de Alessandro Lequio este miércoles a primera hora. Una determinación que la cúpula de Mediaset ha notificado a la productora Unicorn Content esta misma mañana. Hay que precisar que el tertuliano tenía contrato con la productora que preside Ana Rosa Quintana, pero no de cadena.

Tras recibir esa comunicación de Mediaset, el equipo directivo de Unicorn, que tampoco tenía constancia de ese auto clave, ha consensuado el despido de Lequio. En ese sentido, El Televisero ha podido corroborar que no ha habido obligación del departamento jurídico del grupo a Ana Rosa Quintana como se ha apuntado en algunos medios, pues se ha tratado de una decisión de mutuo acuerdo. La productora en ningún caso se ha opuesto a la resolución de la cadena.

Estas 24 horas vertiginosas han culminado en la tarde de este miércoles cuando los directivos de Unicorn Content se han puesto en contacto con Alessandro Lequio para informarle de su cese con carácter definitivo e inmediato. A partir de ahora, se ponen en marcha los trámites para llevar a término esa desvinculación laboral.