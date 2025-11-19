La primera reacción de Antonia Dell'Atte en directo al despido de Alessandro Lequio en Mediaset

Mediaset ha decidido despedir fulminantemente a Alessandro Lequio tras el testimonio de Antonia Dell'Atte de violencia machista. Es una información que adelanta El País, mismo medio en el que recientemente la italiana denunció malos tratos del colaborador de Telecinco. Esto habría empujado al grupo audiovisual a tomar esa determinación.
Tras conocerse la información, 'No somos nadie', el programa conducido por María Patiño en TEN, se ha puesto en contacto con la modelo, que ha entrado en directo vía telefónica a través del teléfono de Carlota Corredera. "Estoy llorando, no puedo ahora hablar, disculpadme", ha dicho en un primer momento con enorme nerviosismo.
"38 años... toda la prensa cómplice, toda la prensa cómplice", ha acertado a añadir. "Todo sola. ¿Sabes quién me ha ayudado a mi? Dios. Hoy me he despertado y me ha dicho ponte la corona de la victoria. Toda la prensa cómplice, pero he perdonado a todos. Yo sé que los periodistas tienen que comer, y lo respeto, pero tener un monstruo sentado al lado y censurar a todos los periodistas... Pero yo perdono todo, no tengo venganza", ha proseguido Antonia Dell'Atte.
"Estoy brindando con un vaso de vino. Grazie, grazie, grazie a Dios. He esperado 38 años. Tengo que disfrutarlo con mi familia y con mi hijo que siempre me ha estado apoyando, mi único amor", ha continuado reaccionando en TEN, agradeciendo a la entrevista en El País, que considera "fundamental" porque "hemos dados en el centro". "Yo lo tenía todo atado", ha agregado.
"Cuando me ha llamado mi abogado, he dicho: ¡¿qué?! He llorado lágrimas de felicidad porque estoy librada, estoy librada. Estoy festejándolo con mi hijo, con mi madre, mi familia... Es una victoria de la verdad", ha clamado Antonia Dell'Atte, reiterando que la prensa ha sido "cómplice" de un maltratador.
"¿Cómo crees que ha recibido esta noticia Ana Rosa?", le ha cuestionado María Patiño. Tras soltar una carcajada, Dell'Atte se ha limitado a responder así: "Un día hablamos con más humor. Tú la conoces mejor que yo".
"Apoyad a todas las víctimas. No hay víctimas de serie A ni de serie B. Es una victoria de todas las mujeres, sobre todo de las que han muerto, que no han tenido voz, de todas las mujeres que ha sido asesinadas por la mano de un hombre", ha rematado con vehemencia Antonia Dell'Atte.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Periodista. Subdirector del portal digital El Televisero. Especializado en información y comunicación televisiva.