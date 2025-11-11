Alessandro Lequio recibe el corte del día en 'Vamos a ver' tras demostrar que no ve 'La Isla de las Tentaciones': "Céntrate"

Alessandro Lequio ha vivido un complicado momento este martes en 'Vamos a ver' al dejar al descubierto su completo desconocimiento de uno de los temas estrella del 'Club social' del programa. Cuando ha llegado el momento de comentar la última hora de 'La isla de las tentaciones' en el espacio de Telecinco, tanto Patricia Pardo como el resto de sus compañeros no han tardado en reprender al italiano.

Este martes, el espacio conducido por Patricia Pardo se centraba en los estragos de 'La hoguera de las consecuencias': la cita en la que Nieves y Lorenzo se han reencontrado tras convertirse en los expulsados por la decisión unánime de todos sus compañeros. Y es que, tras el último encuentro entre las parejas, Sandra Barneda anunció que, en respuesta al inaceptable comportamiento de todos los concursantes, debían decidir quién recibiría la expulsión disciplinaria.

Patricia Pardo da un toque de atención a Alessandro Lequio en plena tertulia: "No tengo ni idea"

Y la última entrega de 'La isla de las tentaciones' finalizaba con la incógnita de si Nieves abandonará el programa sola o de la mano de su pareja, lo que ha suscitado debate en 'Vamos a ver'. Ante este desenlace de infarto, la conductora de 'Vamos a ver' preguntaba a su panel de tertulianos por sus apuestas personales, sin saber que Alessandro Lequio no tenía la más mínima idea sobre la trama.

Alessandro Lequio en 'Vamos a ver'

"Por lo visto, estos dos hacen las maletas antes de tiempo, ¿no? Nadie sabe por qué, porque no lo habéis explicado ninguno", ha respondido el italiano cuando ha llegado su turno, dejando entrever que no había prestado atención a las imágenes que habían repasado en el programa, y que no estaba siguiendo el reality que comentan cada semana. Ante su desinterés, Alejandra Rubio terminaba estallando contra su compañero.

"¿Pero tú ves el programa, Alessandro?", le preguntaba la hija de Terelu Campos inmediatamente, con tono acusatorio. "En cualquier caso, en La isla de las tentaciones el misterio tiene su propio reality y me parece perfecto", ha respondido entonces Alessandro Lequio, sin poder formar una opinión sobre el destino de la pareja, ni siquiera después de que sus compañeros hayan expuesto su opinión.

Y mientras Patricia Pardo trataba de ayudar a su compañero para salir del aprieto, este ha terminado plantándose. "Yo no tengo ni idea. Yo no sé por qué se van. No tengo ni idea, ¡ni idea!", terminaba señalando para dejar claro su desinterés y su negativa a participar. "Alessandro, céntrate", le terminaba pidiendo la presentadora con tono de desesperación tras este revés en los contenidos de la emisión.

"Debe de ser el único en toda España que no ve 'La isla de las tentaciones", continuaba señalando Alejandra Rubio, que no salía del asombro por la incapacidad de respuesta de su compañero. Y tras el sonado despiste de Alessandro Lequio, la presentadora ponía fin a la recta final del programa despidiéndose de la audiencia.