En 'Vamos a ver' no se cortan en apuntar la razón real de la expulsión de Adara Molinero en 'SV All Stars'

Adara Molinero fue la expulsada en la semifinal de 'Supervivientes All Stars 2025' en un duelo con Rubén Torres. Así, la bautizada como 'reina de los realities' volvía a recibir el rechazo del público en el momento más decisivo, quedándose a las puertas de la gran final.

En 'Vamos a ver' han abordado esta eliminación y Patricia Pardo no ha ocultado su estupor con el resultado del televoto. "¿No os sorprendió la expulsión de Adara? ¿Os lo esperabais? Yo no", ha reconocido la presentadora gallega en la tertulia del club social.

"Yo no me lo esperaba y me da mucha pena porque Adara ha dado tanto en este concurso, ha superado sus miedos... Y, a ver, Torres es muy buen concursante, pero os digo una cosa: es que es bombero; si hace mal las pruebas encima, pues imagínate", ha opinado Adriana Dorronsoro. "Pero Adara es mucho más completa", ha añadido, confesándose 'adarista'.

En contrapartida, Alessandro Lequio ha dado en la clave sobre lo que ha motivado la expulsión de Adara Molinero a horas de la final: "Para Adara esto es un absoluto fracaso y yo creo que su modelo de actuación ya ha saturado al espectador hasta la extenuación".

Una valoración con la que se han mostrado de acuerdo prácticamente todos los tertulianos de 'Vamos a ver'. "Totalmente", ha suscrito Cristina Tárrega al escuchar el argumento de Lequio. "Adara ya está caduca", ha llegado a afirmar por su parte Pepe del Real.