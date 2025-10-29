'Supervivientes All Stars' sorprende con su expulsión en la semifinal y proclama a estos cuatro finalistas

La semifinal de 'Supervivientes All Stars' se ha saldado con una expulsión sorpresa para los concursantes, quien cuentan los días para cerrar su etapa de convivencia en los Cayos Cochinos. A diferencia de sus compañeros, Adara Molinero no ha podido hacerse hueco en la final del reality y, por ello, ha abandonado los cayos como última expulsada definitiva.

Cabe recordar que el pasado jueves se llevaron a cabo las últimas nominaciones del reality. Dicho reparto de puntos tuvo lugar durante la gala semanal tras la expulsión de Carlos Alba. El cocinero, quien ha reaparecido en plató, no pudo hacer frente a Rubén Torres. Tampoco Adara Molinero, última en marchar que salió nominada junto al joven y Jessica Bueno.

De vuelta a la expulsión sorpresa, es necesario remarcar que los tres señalados no han llegado a la semifinal como concursantes expuestos. La modelo sevillana consiguió el pasado domingo hacerse con el mayor número de votos y reducir a un intenso duelo la expulsión definitiva. En palabras de Laura Madrueño, una de las más difíciles por la cercanía de la final.

Antes de conocer el nombre de la expulsada, 'Supervivientes All Stars' ha reunido a los náufragos en La Palapa. Allí, los nominados han podido lanzar unos determinantes alegatos que han movilizado los últimos votos de los espectadores y es que, poco después, Jorge Javier ha dado cuenta del cierre del televoto. Con las votaciones pausadas, el presentador les ha pedido que se pusieran de pie y así anunciar el veredicto de la audiencia.

"Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado y, por lo tanto, cuarto finalista sea Torres", han sido las palabras empleadas por el conductor del reality. Las reacciones no se han hecho esperar.

Mientras que el bombero no ha podido ocultar su alegría y satisfacción, la expulsada ha recibido unas emocionantes palabras de algunos de sus compañeros como Tony Spina o Rubén Torres. "Eres una máquina, Adara", le ha dedicado el bombero y cuarto clasificado para el desenlace del reality.

Los cuatro finalistas de 'Supervivientes All Stars' que han llegado a la final

Cabe destacar que, por primera vez en lo que llevamos de edición, la expulsada no ha podido endiñar el conocido como "beso de la traición". Hasta ahora, el menos votado debía besar a uno de sus compañeros para, así, sumarle un punto en las nominaciones. A diferencia de anteriores ocasiones, los concursantes "nominados" serán aquellos que no consigan clasificarse en una determinante prueba realizada durante la semifinal del espacio.