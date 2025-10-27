'Supervivientes All Stars 2025' sorprende con su nueva finalista, que conforma esta terna ante la gran final

'Supervivientes All Stars' cuenta desde su última gala dominical con una nueva finalista: Jessica Bueno. El pasado jueves, dicha concursante se convertía en uno de los tres últimos nominados del reality junto a Rubén Torres y Adara Molinero, quienes continúan en la palestra. Este indulto por parte de los espectadores ha provocado que el reality engrose el listado de finalistas de cara a la final fijada para el próximo jueves 30 de octubre.

Cabe recordar que el pasado jueves la gala semanal concluyó con la celebración de las últimas nominaciones. Como viene siendo habitual, los concursantes repartieron en La Palapa el punto del que disponían. Debido a la escasez de concursantes, Adara Molinero fue la más votada, mientras que el resto salieron nominados con un empate a un punto. Como líder, Miri Pérez decidió indultar a Tony Spina. Ambos se auparon como finalistas de la edición.

Un listado al que se ha sumado Jessica Bueno como salvada semanal. Teniendo en cuenta que la presente votación se resolverá el martes durante la semifinal de 'Supervivientes All Stars', el espacio de supervivencia ha programado una salvación para la versión 'Conexión Honduras', la del nominado más votado por parte de los espectadores. Dicha noticia se ha dado a conocer a través de la ceremonia de salvación comandada por Laura Madrueño. Antes, Sandra Barneda les ha pedido a los nominados que se posicionasen. También ha dado a conocer el estado de los porcentajes: 49,9%; 25,9% y 24,2%.

Así como ha sucedido en anteriores ocasiones, la presentadora ha colocado a los concursantes e una estructura que vertería barro en caso de seguir en la palestra. Aquel nominado al que se le ha rociado agua sería el más votado por la audiencia y, por ello, el salvado del último televoto. El primero en recibir el baño de barro ha sido Rubén Torres. Por ende, la salvación se debatía entre Adara Molinero o Jessica Bueno.

Poco ha tardado Laura Madrueño en dar a conocer el veredicto de la audiencia: "La segunda superviviente que continúa como nominada y se enfrentará a Torres en la próxima expulsión definitiva es... Adara". Por ende, Jessica Bueno se convierte en la concursante salvada y se garantiza un pase a la final como finalista de la segunda edición del reality. Por su parte, Adara Molinero se mantiene como nominada frente a Rubén Torres en un televoto que culminará con la próxima expulsión definitiva del martes.