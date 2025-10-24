Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes All Stars': Adara, Rubén Torres o Jessica?

'Supervivientes All Stars' se encuentra en plena recta final y es que tan solo quedan siete días para que Laura Madrueño entregue el cheque al ganador o ganadora de la edición. Antes de ello, el reality ha vivido las últimas nominaciones en La Palapa. Un reparto de puntos que ha culminado con Adara Molinero, Rubén Torres y Jessica Bueno como nominados.

Cabe destacar que durante la octava gala de 'Supervivientes All Stars' se han dado a conocer distintos detalles de cara al desenlace de la edición. Uno de ellos es la fecha fijada para la próxima expulsión. En concreto, uno de los tres nominados se marchará definitivamente de los Cayos Cochinos el próximo martes durante la celebración de la semifinal.

Así pues, los espectadores del reality han sido partícipes de la expulsión de Carlos Alba, quien no ha podido hacer frente a Rubén Torres. Precisamente este último concursante se ha medido con Miri Pérez Cabrero en un trepidante juego de líder en el que la joven ha acabado imponiéndose. Una victoria que además de conferirle los privilegios propios del líder le ha clasificado como primer finalista del espacio.

En lo que a nominaciones respecta, la líder ha hecho uso de su privilegio, el de la nominación directa. Por su parte, el resto de náufragos han repartido el punto del que disponían en el interior de La Palapa quemando la fotografía del compañero escogido. Adara Molinero ha sido la más votada. El resto de concursantes han empatado con un punto por lo que la líder ha tenido que escoger a qué concursante indultar de las nominaciones. Tony Spina ha sido su salvado. Por ende, Jessica Bueno y Rubén Torres se suman a la nominación.

Con tres concursantes ya en la palestra y los dos restantes erigidos como finalistas, la organización ha activado el televoto. Una votación habilitada en la aplicación de Mediaset Infinity en la que los espectadores podrán salvar de manera gratuita a uno de los tres nominados. El menos salvado se quedará a las puertas de la final el próximo martes.

¿A quién quieres salvar de las últimas nominaciones de 'Supervivientes All Stars'? ¡VOTA YA!