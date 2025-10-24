'Supervivientes All Stars' expulsa a Carlos Alba y ojo a lo que hace con Tony Spina antes de marcharse

Queda una semana para proclamar al ganador o ganadora de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. Antes de que se produzca tal desenlace, el reality ha consumado una nueva expulsión, la de Carlos Alba, quien no ha podido vencer en duelo a Rubén Torres al acumular menor porcentaje de apoyo en el televoto activado el pasado domingo. Una de las pérdidas más duras de la edición debido a la cercanía de la final.

Cabe recordar que el espacio de supervivencia ha vuelto a apostar por doblar las expulsiones. Por ello, el pasado domingo, Sandra Barneda le comunicó a Gloria Camila su expulsión. Así pues, la moderadora dominical activó un nuevo televoto con Miri Pérez Cabrero, Carlos Alba y Rubén Torres como nominados.

Desde la jornada dominical, los espectadores han podido votar de forma gratuita a través de Mediaset Infinity. Con sus votos, los seguidores de 'Supervivientes All Stars' salvaron el pasado martes a Miri Pérez Cabrero. Por ello, la expulsión definitiva ha sido el resultado de un decisivo duelo entre Carlos Alba y Rubén Torres.

De vuelta a la gala semanal, cabe destacar que, a consecuencia del número de expuestos, el reality no ha emitido salvación, sino que ha procedido directamente con la expulsión. Con los concursantes reunidos en La Palapa y las votaciones cerradas, el presentador les ha transmitido el veredicto de la audiencia.

"Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea... Torres", han sido las palabras empleadas por Jorge Javier. Por ende, Carlos Alba se convierte en el nuevo expulsado de la edición al reunir el 36,1% de los votos en detrimento del elevado 63,9% que ha aupado a Rubén Torres como salvado de la noche.

Un gesto que éste ha querido agradecer: "Gracias, de verdad, muchísimas gracias a todo el mundo que el ha dado un momento para salvarme". Por su parte, el expulsado ha compartido: "Gracias a todo el equipo que tenéis, es impresionante lo que hacéis. A los compañeros, os llevo en el corazón. Son 24/7 durante tres meses y eso no se me olvidará en la vida... y muchísimas gracias a toda la gente que me ha ido salvando en todas las nominaciones".

El beso de la traición de Carlos Alba en 'Supervivientes All Stars'

Como viene siendo habitual, antes de salir de La Palapa, el expulsado ha podido participar en las nominaciones. Carlos Alba lo ha hecho a través de un beso y es que debía endiñarle un punto en las nominaciones a uno de sus compañeros a través del conocido como "beso de la traición". Dicho y hecho puesto que, después de conocer la dinámica, el expulsado le ha dado este gesto envenenado a Tony Spina quien suma un punto en las últimas nominaciones de la edición.