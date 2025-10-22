'Supervivientes' deja en un duelo la expulsión más decisiva: ¿Quién ha sido el concursante salvado?

Como viene siendo habitual, la entrega de 'Tierra de Nadie' de 'Supervivientes All Stars' ha programado una salvación, que en esta ocasión ha sido determinante al reducir a un intenso duelo la próxima expulsión. Cabe recordar que el pasado domingo, Sandra Barneda le comunicó a Gloria Camila su expulsión al tiempo que moderó un nuevo reparto de puntos.

Tras llevar a cabo las nominaciones dominicales, tres concursantes quedaron expuestos: Miri Pérez Cabrero, Carlos Alba y Rubén Torres. Desde el pasado domingo y hasta que Jorge Javier ha pausado el televoto, los espectadores han podido posicionarse de manera gratuita. Al comienzo de la gala, el conductor del reality ha dado a conocer el estado de los porcentajes: 43,6%; 38,6% y 17,8%.

Poco después, Laura Madrueño ha tomado el testigo al anunciar: "Hoy es una salvación crucial. Estamos en la recta final y la expulsión del jueves esta noche va a quedar en un duelo a dos". Siguiendo con el patrón habitual, la presentadora ha colocado a los concursantes e una estructura que vertería barro en caso de seguir en la palestra. Aquel nominado al que se le ha rociado agua sería el más votado por la audiencia y, por ende, el salvado del último televoto.

El primero en conocer su continuidad en el televoto ha sido Rubén Torres. "Voy a seguir luchando hasta el día que me vaya, Espero que sea esto porque querían verme lleno de barro. Espero seguir sintiendo el apoyo de todo el mundo y luchando hasta el final", ha declarado el todavía nominado. "La salvación de esta noche está entre Carlos y Miri", ha indicado la presentadora antes de comunicar la determinación de los espectadores.

Poco ha tardado la organización de 'Supervivientes All Stars' en desvelar la identidad del nominado más apoyado. Como viene siendo habitual y con el machete en la mano, Madrueño ha comunicado: "El segundo superviviente que continúa nominado y se enfrentará a la expulsión definitiva que viviremos este jueves en La Palapa es... Carlos, así que Miri, por lo tanto eres la salvada de esta semana".

Miri se salva de la expulsión 💣



Carlos y Torres continúan nominados 💥



🏝️ #TierraDeNadieAllStars7

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/d5NA1dTmCd — Supervivientes All Stars (@Supervivientes) October 21, 2025

La reacción por parte de Miri Pérez Cabrero no se ha hecho esperar. Visiblemente emocionada, la joven ha asegurado: "Voy a seguir luchando por todos, por mi familia, por los que estáis ahí votando. Estoy súper contenta. Gracias". Así pues, la expulsión se ha reducido a un intenso duelo en el televoto que el reality ha abierto tras dicha ceremonia. Rubén Torres o Carlos Alba, solo uno de ellos será expulsado de manera definitiva en menos de 48 horas.