Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes All Stars': Miri, Carlos Alba o Rubén Torres?

Cuenta atrás para la próxima y determinante expulsión de 'Supervivientes All Stars'. Con la recta final ya iniciada, el reality ha vivido unas nuevas nominaciones acontecidas tras la marcha de Gloria Camila por la mínima en un durísimo duelo frente a Jessica Bueno. La próxima marcha se vivirá el jueves cuando uno de los tres nominados abandone los cayos de manera definitiva.

Es necesario recordar que el reality ha vuelto a duplicar las expulsiones. Por ello, Sandra Barneda ha sido la encargada de comandar un nuevo reparto de puntos que llega con novedades en el número de concursantes expuestos. A diferencia de los últimos televotos, en esta ocasión, apenas tres concursantes han salido expuestos.

Uno de ellos ha sido el señalado por Jessica Bueno. Además de salvarse de la expulsión, la modelo sevillana ha conseguido imponerse a sus compañeros y colgarse con el collar de líder. Por ello, dicha superviviente ha gozado de la inmunidad y ha podido señalar de manera directa a uno de sus compañeros.

Los otros dos nominados han sido los más votados por parte del resto de compañeros. Así como viene siendo habitual, éstos han tenido que quemar la fotografía del compañero señalado. Los más votados han sido Miri, Carlos y Tony. Como líder, Jessica Bueno ha sacado a Tony de la nominación y ha decidido exponer a Rubén Torres.

Con los nominados ya expuestos, Jorge Javier ha abierto el televoto. Los seguidores de 'Supervivientes All Stars' podrán votar de forma gratuita durante los próximos días a través de la aplicación Mediaset Infinity. Una votación que se pausará el próximo martes cuando Jorge Javier comunique el nombre del salvado o salvada. Así pues, éste se reanudará hasta el jueves, cuando tendrá lugar la expulsión.

¿A quién quieres salvar de las nuevas nominaciones de 'Supervivientes All Stars'? ¡VOTA YA!