La elocuente teoría de Marta Peñate sobre por qué Maica Benedicto no va a ganar 'Supervivientes 2026'

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Alba Paul, José Manuel Soto y Maica Benedicto son los finalistas de 'Supervivientes 2026' tras la expulsión de Aratz Lakuntza este pasado domingo. Y Marta Peñate, comentarista habitual de realities en Telecinco y ganadora de 'Supervivientes All Stars 2024', ha formulado una elocuente teoría: Maica no va a ganar esta edición.

La periodista ha rescatado los porcentajes de la pasada ceremonia de eliminación, la que se disputó entre Aratz, Maica y Alba Paul, para sustentarla. Suponiendo que la exconcursante de 'Gran Hermano 19' fue la más votada de la noche con un porcentaje superior al 40%, algo que no es más que creencia y/o especulación, pesaría más el 57,4% restante de cara a un televoto final.

Es decir, si Maica Benedicto formara parte del duelo definitivo, en el que los espectadores de 'Supervivientes 2026' decidirían el nombre del ganador o ganadora, obtendría menos respaldo que su hipotético adversario, que podría ser Alvar Seguí, Alba Paul o José Manuel Soto y que unificaría el voto de todos los seguidores contrarios a Maica.

El vaticinio de Marta Peñate: "No gana Maica. Maica queda segunda"

"Teoría: si al 34,5% le sumas 22,9% da 57,4%. Lo que supondría que en una final Maica tendría un 42,6 y el contrincante que es del otro equipo un 57,4%. No gana Maica. Maica queda segunda", ha augurado Marta Peñate a través de un post en la red social 'X'.

"Ojalá me equivoque porque es mi ganadora, aunque tanto Alvar como Alba serían justos ganadores", ha añadido a continuación la colaboradora de Mediaset. En apenas 48 horas, en la gala final de 'Supervivientes 2026' del jueves 11 de junio (21:45 horas), descubriremos si esa tesis se cumple... o no.