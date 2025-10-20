Telecinco arranca la recta final de 'Supervivientes All Stars' con este importante anuncio

Cada vez queda menos para que Telecinco ponga el broche de oro a la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. Si hace unas semanas la cadena anunciaba la doble expulsión semanal, ahora el reality de supervivencia ha dado a conocer la puesta en marcha de la recta final, lo que hace presagiar el inminente desenlace del concurso.

Así lo ha dado a conocer Sandra Barneda al comienzo de la nueva entrega dominical del reality. Nada más entrar en plató, la presentadora ha pedido la atención de los espectadores y los allí presentes. Acto seguido, Barneda ha comunicado: "Atención a esto que voy a decir: esta noche comienza la recta final de 'Supervivientes All Stars'".

Un anuncio que llega después de que los concursantes de 'Supervivientes All Stars' acumulen más de 50 días de convivencia en los Cayos Cochinos. Aunque la presentadora se ha quedado ahí y no ha avanzado más detalles, se esperan novedades durante las próximas galas que hagan acelerar el ritmo del espacio de supervivencia y es que en los cayos aún persisten siete concursantes.

Por ello, hasta la final, aún quedaría por expulsar a tres de ellos siendo uno el expulsado dominical: una marcha que se ha decidido entre Gloria Camila, Tony Spina, Jessica Bueno y Carlos Alba. Con dicha salida y el mantenimiento de la doble expulsión, todo apunta a que la final se vivirá durante la última semana del presente mes de octubre.

Cabe reseñar que habitualmente son cuatro los concursantes que aterrizan en Telecinco como finalistas durante la gala de cierre del reality. Por tanto, aunque todavía no se ha confirmado de manera oficial, la semifinal podría fijarse el martes 28 de octubre. La final sería el 30 del mismo mes y, siguiendo con el patrón habitual, el debate final se ubicaría el domingo 2 de noviembre.