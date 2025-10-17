Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes All Stars': Gloria, Tony, Jessica o Carlos?

Por segunda vez durante los últimos días, los concursantes de 'Supervivientes All Stars' han llevado a cabo unas nuevas y explosivas nominaciones. Un reparto de puntos que se torna decisivo debido a la cercanía de la final y a los pocos concursantes que habitan los Cayos Cochinos. De hecho, de siete náufragos, cuatro han salido nominados: Gloria Camila, Tony Spina, Jessica Bueno y Carlos Alba.

Es necesario recordar que, desde la semana pasada, el reality ha duplicado las expulsiones. Por ello, el televoto vigente se resolverá el próximo domingo durante el debate moderado por Sandra Barneda. Será la comunicadora catalana la encargada de dilucidar quién seguirá los pasos de Iván González y se convertirá en el octavo expulsado de la edición.

De vuelta al último reparto de puntos vivido en La Palapa, cabe reseñar que tanto Miri Pérez Cabrero como Rubén Torres se han erigido como líderes del grupo al aguantar más de 20 minutos en la 'Noria Infernal'. Por ende, además de hacerse con la inmunidad, han nominado de forma directa a Tony Spina y Gloria Camila. Los otros dos nominados, Jessica Bueno y Carlos Alba, han sido los más votados por el resto de concursantes.

Así como viene siendo habitual, el concursante expulsado ha participado también en las nominaciones. Iván González lo ha hecho dándole un beso al concursante expuesto que, en esta ocasión, ha sido Jessica Bueno. Un punto en las nominaciones que ha condicionado dicho reparto al partir en desventaja y es que la modelo sevillana ha sido una de las nominadas semanales.

Con los nominados ya expuestos, Jorge Javier ha abierto el televoto. Los seguidores de 'Supervivientes All Stars' podrán votar de forma gratuita durante los próximos días a través de la aplicación Mediaset Infinity. Una votación que se cerrará en unos días, el próximo domingo, cuando tendrá lugar la expulsión.

¿A quién quieres salvar de las nuevas nominaciones de 'Supervivientes All Stars'? ¡VOTA YA!