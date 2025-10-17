'Supervivientes All Stars' expulsa a Iván González, que antes de abandonar deja un regalo envenenado

'Supervivientes All Stars' ha consumado una nueva expulsión tras la marcha, el pasado domingo, de Noel Bayarri. En esta ocasión, Iván González ha sido el superviviente obligado a abandonar los Cayos Cochinos al poseer el menor porcentaje de apoyo. Dicho concursante se ha medido durante los últimos días en el televoto a Adara Molinero y Miri Pérez Cabrero, quienes se han asegurado más días de permanencia en el concurso.

Cabe recordar que el reality ha vivido una semana inusual en lo que a nominaciones y expulsiones respecta. El pasado jueves saltaba la sorpresa cuando Jorge Javier anunció en plató la puesta en marcha de una doble expulsión: Alejandro Albalá fue el expulsado el jueves y Noel Bayarri el pasado domingo.

De vuelta a la séptima gala del reality, es necesario destacar que ésta ha comenzado con tres concursantes en la palestra: Iván González, Adara Molinero y Miri Pérez Cabrero. Esto es debido a la salvación de Gloria Camila el pasado martes en la versión 'Tierra de Nadie'. De igual manera, Jorge Javier ha dado a conocer el estado de los porcentajes. Mientras que dos de los concursantes se alzaban con el 42,2% y 40,2% de los votos, el expulsado se ha tenido que conformar con el 17,6%.

Antes de la expulsión, la primera en librarse ha sido Adara Molinero, lo que ha reducido la marcha de un concursante a un duelo entre Iván González y Miri Pérez Cabrero. Así pues, la batalla entre los dos ha llegado a su fin cuando, con la atenta mirada de sus compañeros, el presentador ha comunicado la decisión final de los espectadores.

"Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea... Miri". Por ende, Iván González sigue los pasos de Noel Bayarri y se convierte en el séptimo expulsado de la edición 'All Stars' con un 33,1% de los votos frente al 66,9% del apoyo registrado por su oponente.

"Ha sido duro. Lo pasamos mal, pero merece la pena. Venir aquí me ha servido mucho y a nivel personal voy a llevarme cosas para aplicar a mi vida: el valorar la vida tan bonita que tengo, tan sencilla, pero a la vez tan bonita", ha compartido un emocionado Iván antes de dedicarle unas emotivas palabras a la presentadora, quien no ha podido evitar darle un brazo como gesto de cariño hacia él.

El beso de la traición de Iván González en 'Supervivientes All Stars'

Como viene siendo habitual, antes de salir de La Palapa, el expulsado ha podido participar en las nominaciones. Iván González lo ha hecho a través de un beso y es que debía endiñarle un punto en las nominaciones a uno de sus compañeros a través del conocido como "beso de la traición". Dicho y hecho puesto que, después de conocer la dinámica, González le ha dado este gesto envenenado a Jessica Bueno quien suma un punto en las nominaciones.