Tras la inesperada expulsión del domingo con el adiós a Noel Bayarri, 'Supervivientes All Stars' afronta este jueves la expulsión de un nuevo concursante. Iván González, Miri Pérez-Cabrero y Adara Molinero se lo juegan todo.

Después de la salvación de Gloria Camila en 'Tierra de Nadie' el pasado martes postulándose como una de las favoritas para la victoria junto a Jessica Bueno, los tres concursantes tratarán de conquistar a la audiencia para permanecer una semana más en Honduras.

A la espera de saber el resultado oficial del expulsado en la nueva gala de 'Supervivientes All Stars 2025' con Jorge Javier Vázquez, podemos decir que parece que hay un claro candidato a ser el que tenga que dejar el concurso a decir por nuestra encuesta que acumula casi 61.000 votos.

Recordemos que se vota para salvar, por lo tanto el expulsado de 'Supervivientes All Stars' será aquel que haya obtenido el menor porcentaje de votos en la app de Mediaset Infinity. En este momento, los usuarios de El Televisero tienen claro que quién debe salvarse este jueves es Miri Pérez-Cabrero pues obtiene el 50% de los votos.

También Adara Molinero será salvada pues son un 33% de los usuarios los que han votado para que sea ella la que se mantenga en 'Supervivientes All Stars'. De ese modo, el concursante que será el séptimo expulsado de esta edición será Iván González.

Hasta que se produzca la ceremonia de eliminación en la gala de 'Supervivientes All Stars', a partir de las 22:00 horas en Telecinco, puedes seguir votando en la app de Mediaset Infinity y también participando en la encuesta de El Televisero. Y tú, ¿quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes': Iván González, Miri Pérez-Cabrero o Adara Molinero?