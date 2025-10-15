Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes All Stars 2025': Iván, Miri o Adara?

Quedan menos de 48 horas para que 'Supervivientes All Stars' consume una nueva expulsión: Iván González, Miri Pérez Cabrero o Adara Molinero. Uno de ellos seguirá los pasos de Noel Bayarri y se convertirá en el expulsado definitivo. El segundo en menos de una semana y es que la organización del reality ha pisado el acelerador al multiplicar la salida de los concursantes de los Cayos Cochinos.

Es necesario apuntar que, a diferencia de semanas anteriores, el pasado domingo fue Sandra Barneda la encargada de anunciar el nombre de los nominados. La moderadora del debate dominical lo hizo tras comunicar la marcha de Noel Bayarri a consecuencia del cambio en la mecánica incorporado por 'Supervivientes All Stars'.

Así pues, tras el habitual reparto de puntos y el señalamiento del líder a una concursante, el reality de supervivencia sumó cuatro nuevos nominados: Iván González, Gloria Camila, Adara Molinero y Miri Pérez Cabrero. Sin embargo, no todos llegarán el jueves como nominados a la expulsión. Esto es debido a la salvación programada para la entrega 'Tierra de Nadie'.

Tras los alegatos y el posicionamiento de los compañeros, los seguidores del reality han podido conocer la salvación de Gloria Camila. Por ende, los otros tres compañeros de televoto han visto como su continuidad en el reality sigue en jaque hasta la próxima gala del jueves. Será entonces cuando se conozca la identidad del nuevo expulsado de la edición que abandonará los Cayos Cochinos de manera definitiva.

Vota en la encuesta: ¿A quién quieres salvar de las nominaciones de 'Supervivientes All Stars'?