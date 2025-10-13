Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes All Stars': Iván, Miri, Adara o Gloria Camila?

'Supervivientes All Stars' arranca la semana con nuevo listado de nominados a consecuencia de la histórica decisión de duplicar las expulsiones. Tras la marcha de Noel Bayarri, comunicada durante el transcurso del debate dominical, el espacio de supervivencia ha puesto en marcha un nuevo televoto con cuatro concursantes expuestos: Iván González, Miri Pérez Cabrero, Adara Molinero y Gloria Camila.

Es necesario recordar que el pasado jueves Jorge Javier anunció un trascendental cambio en la mecánica del formato: 'Supervivientes All Stars' doblaría las expulsiones al programar para el domingo el cierre definitivo del televoto. Así ha sido puesto que Noel Bayarri se ha convertido en el último expulsado del reality.

Una determinación, la de la organización del espacio, que ha acarreado la celebración de otra prueba de líder y, por consiguiente, nuevas nominaciones. Esta semana, Rubén Torres se ha convertido en el concursante beneficiado por la inmunidad que también ha dispuesto de nominación directa. Una ventaja que ha culminado con Gloria Camila como expuesta en el televoto.

Así pues, el resto de concursantes ha podido endiñar el punto del que disponen desde el interior de La Palapa. Los concursantes restantes de 'Supervivientes All Stars' lo han hecho y, con sus votos, han sacado a la palestra a Iván González, Miri Pérez Cabrero y Adara Molinero. Una vez formalizados los nombres de los cuatro concursantes nominados, Sandra Barneda ha abierto el televoto.

Unas votaciones que se cerrarán el próximo jueves cuando Jorge Javier comunique el nombre del próximo expulsado de la edición. Hasta entonces la decisión está en manos de los espectadores, quienes pueden votar de manera gratuita a través de Mediaset infinity para salvar a su concursante favorito. El que menos votos consiga reunir se convertirá en el próximo expulsado que seguirá los pasos de Noel Bayarri.

