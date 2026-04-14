¿Quiénes son Luis y Julia, la pareja de 'La Isla de las Tentaciones 10' que se conoció de una curiosa manera?

'La sombra de la tentación' llega a Telecinco este lunes, 13 de abril, con el estreno de la décima edición de 'La Isla de las Tentaciones'. Entre las cinco parejas que van a poner a prueba su amor y fidelidad en el inicio de esta aventura se encuentra la formada por Luis Capa y Julia Garrigós. Pareja que dará mucho que hablar.

Luis (27 años) y Julia (29 años) proceden de Alicante y se presentan a este reality cuando cumplen tan solo un año de relación, por lo que nos encontramos ante una de las parejas más frágiles de la nueva temporada del reality conducido por Sandra Barneda.

Luis Capa, que es modelo y el pasado año fue Míster Valencia, y Julia Garrigós, estudiante de psicología, se conocieron de una forma muy curiosa: mientras paseaban a sus perros. En ese momento ambos tenían pareja, pero esas primeras conversaciones entre parques despertaron un ferviente interés del uno por el otro, pero, a pesar de la atracción que surgió, la cosa se frenó ahí por sus respectivos compromisos sentimentales.

Unos años más tarde, el destino les hizo coincidir de nuevo, esta vez como solteros. Así, dio inicio su historia de amor, la primera real para Luis, que nunca se había enamorado tal y como cuenta en el vídeo de presentación de 'La isla de las tentaciones 10'.

Su primer año de relación ha sido complicado, sobre todo para Julia, que se ha sentido siempre excluida e invisible en el mundo del modelaje en el que Luis se mueve. Él ha estado desbordado por el trabajo y ella se ha sentido muy sola. Sus ritmos de vida son muy diferentes y Luis admite que descuidó la relación; aparte de ser muy mujeriego.

Llegan a 'La Isla de las Tentaciones' con el objetivo de que él le demuestre que solo le importa ella y que es su máxima prioridad. "Queremos ir para poner punto final a mis inseguridades", asegura Julia, que reconoce que no puede poner la mano en el fuego por su chico. Fue infiel a las dos parejas anteriores a ella y ya conocemos el dicho: la cabra tira al monte.