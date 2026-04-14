Audiencias | 'La Isla de las Tentaciones 10' no da síntomas de desgaste en su estreno, que logra más seguimiento que la pasada edición

La noche televisiva de este lunes 13 de abril se perfilaba interesante en audiencias ante el estreno de 'La Isla de las Tentaciones 10', que regresaba a Telecinco tan solo tres meses después del final de la novena temporada (enero); enfrentándose a 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' en access y a la tercera gala de 'MasterChef' y a un nuevo episodio de 'En tierra de lejana' en prime time.

Pues bien, el programa de estreno de la nueva edición del reality de parejas de Telecinco ha registrado resultados muy correctos de audiencia pese a que el factor desgaste podía pasar factura por enlazarse dos temporadas de forma tan seguida, dentro del mismo curso televisivo.

Para empezar, el tramo express, emitido de 21:47 a 23:08 horas, registró un 10,7% de cuota de pantalla y congregó a cerca de 1,4 millones de espectadores de media. Mejora el rendimiento de 'First Dates', cuyos resultados oscilaban entre el 8% y 9% regularmente en el access de Telecinco. Eso sí, fue tercera opción frente a 'El Hormiguero' (14,4% y 1,8 millones) y 'La Revuelta' (11,1% y 1,4 millones), a la que pisó los talones.

Por su parte, el bloque principal, de 23:09 a 00:30 horas, firmó un 14,3% y reunió a 1,2 millones de seguidores de media, siendo líder indiscutible de la noche del lunes y mermando los datos de 'MasterChef' en La 1 de TVE (11,4%). En estricta franja de competencia el liderazgo de 'Tentaciones' fue holgado frente al 11,7% del talent culinario y el 10,8% del culebrón turco de Antena 3. Además, lideró en todos los targets por debajo de 55 años, disparándose a un desorbitado 35% de share en jóvenes (13-24 años).

Y aunque ese 14,3% se trata del segundo peor dato histórico en share, lo cierto es que el espacio producido por Cuarzo mejora en espectadores con respecto a la pasada edición: crece 77.000 en el bloque principal y 46.000 en el tramo express. Teniendo en cuenta que la evolución suele ser ascendente a medida que avanzan las tramas, Telecinco parece estar ante otra gran temporada.

Histórico de estrenos de 'La Isla de las Tentaciones' en Telecinco:

'La Isla de las Tentaciones 1': 23,2% y 2.978.000 (Simulcast en Telecinco y Cuatro)

'La Isla de las Tentaciones 2': 19,8% y 2.397.000

'La Isla de las Tentaciones 3': 25,2% y 3.012.000

'La Isla de las Tentaciones 4': 16,9% y 1.930.000

'La Isla de las Tentaciones 5': 20,5% y 1.613.000

'La Isla de las Tentaciones 6': 14,3% y 1.583.000

'La Isla de las Tentaciones 7': 13,9% y 1.115.000

'La Isla de las Tentaciones 8': 15,2% y 1.373.000

'La Isla de las Tentaciones 9': 14,5% y 1.149.000

'La Isla de las Tentaciones 10': 14,3% y 1.226.000

En conclusión, no se aprecian signos aparentes de desgaste en el que es uno de los productos más fuertes y competitivos de Mediaset a pesar de ser una gala de estreno que supo a poco dado que estuvo marcada únicamente por la presentación de la parejas y los solteros, reservando la esperada ceremonia de collares para la segunda entrega de este martes 14.