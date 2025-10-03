Nagore Robles sentencia en una palabra lo que le sucedió con Sandra Barneda en el plató de Telecinco

Nagore Robles continúa de celebración por el estreno de 'Uno de GH20', el nuevo reality de Mediaset Infinity que conduce y que sirve de antesala a la nueva edición de 'Gran Hermano'. Precisamente la promoción de este nuevo formato la llevó el pasado domingo hasta el plató de 'Supervivientes All Stars', donde vivió un comentado reencuentro con Sandra Barneda. Y la presentadora no ha dudado en aclarar la relación actual entre ambas.

Al contrario que cuando coincidían en plató durante su relación, cuando Nagore solía pedir el turno de palabra a la presentadora en los distintos debates de la cadena, este domingo su reunión se vivió en el centro del escenario, y muchos espectadores no han dudado en señalar la "frialdad" de las televisivas al ni siquiera intercambiar un beso.

Nagore Robles tilda de "raro" su reencuentro con Sandra Barneda en televisión

"Frío, no, raro… puede ser, pero Sandra y yo cuando estamos con gente en la intimidad, estamos muy cómodas hablando de todo y otra cosa es en un plató y más cuando sabes que tienes diez segundos para hacer una promoción y sabes que te están observando", ha comenzado aclarando Nagore Robles en un encuentro con Europa Press durante un evento.

Nagore Robles presenta #UnoDeGH20 ante Sandra Barneda... Frialdad total, no se dan ni 2 besos #ConexiónHondurasAllStars4 #SVAllStars pic.twitter.com/QlU8aGXb5z — Rafael García López (@rafaglaf99) September 28, 2025

Así, la conductora de 'Uno de GH20' no ha dudado en sincerarse sobre su situación actual con Barneda más allá del sonado encuentro que vivieron en plató. "Intento llevarme bien con todas las personas importantes que han pasado por mi vida, pero no… no me llevo bien con todo el mundo", asegura la televisiva, que además se sinceraba sobre su desengaño amoroso más reciente.

"Cuando tienes una ruptura con alguien a quien quieres mucho hay un duelo por respeto al sentimiento que has tenido, hay cosas que debes gestionar, sentir, colocar y luego ya la vida hablará", ha señalado Nagore Robles sobre su ruptura con Carla Flila, insistiendo en que no tiene "ninguna gana" de enamorarse. "Se puede estar feliz sola, pero igual de feliz que con una persona, no", insiste la presentadora.

Sobre los comentarios que ha recibido su "tenso" reencuentro con Sandra Barneda en redes, la ex concursante de 'Gran Hermano' ha asegurado ante los micrófonos que "si no hubiésemos sido pareja se miraría de otra manera", insistiendo en que ese encuentro no hubiese sido mirado con lupa de no ser por su pasado amoroso.