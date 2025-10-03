Complicadas nominaciones en 'Supervivientes All Stars' por qué 4 concursantes se exponen a la expulsión

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' afrontan una nueva semana en los Cayos Cochinos. La final del reality se acerca y es que éste ha superado ya el ecuador de sus emisiones en Telecinco. Por ello, mantenerse se convierte en todo un reto especialmente para los cuatro nominados semanales que en este caso son: Gloria Camila, Miri Pérez Cabrero, Alejandro Albalá y Jessica Bueno.

Antes de llevar a cabo las nominaciones, el reality ha llevado a cabo una prueba de líder que se torna determinante. Además de garantizarte una semana más de permanencia en el concurso, colgarse el collar de líder les permite a los capitanes de grupo nominar de manera directa. Tras el juego planteado por la organización, Rubén Torres se ha hecho con el primer liderazgo de la unificación mandando su nominación directa a Jessica Bueno.

¡Torres se convierte en el primer líder tras la unificación! 🏅



#SVAllStarsGala5



El resto de concursantes han podido nominar por separado. Lo han hecho en el área habilitada para ello, donde cada náufrago ha enviado el punto del que disponía a un compañero. Además, cada superviviente debía esgrimir los motivos que le han llevado a tomar dicha decisión. Los más votados, en esta ocasión, han sido, Miri, Alejandro y Gloria.

También durante la gala, el reality ha recuperado el 'Beso de la traición'. Una mecánica que permite nominar al expulsado y es que antes de marchar éste debía darle un beso al compañero al que endiñarle el punto del que dispone. En este caso, Sonia Monroy se ha cobrado la venganza al nominar a Rubén Torres. Sin embargo, éste ha sido líder por lo que su beso ha quedado en saco roto.

Así ha sido el reparto de puntos de 'Supervivientes All Stars'

Iván González nomina a Miri Pérez Cabrero

Miri Pérez Cabrero ha sacado a la palestra a Adara Molinero

Gloria Camila ha quemado la fotografía de Alejandro Albalá

Jessica Bueno expone a Alejandro Albalá

Este último saca a la palestra a Gloria Camila

Miri Pérez Cabrero ha sido la expuesta por Carlos Alba

Noel Bayarri nomina a Gloria Camila

Adara ha decidido tirar al fuego la fotografía de Miri Pérez Cabrero

Miri Pérez Cabrero es la señalada de Tony Spina

Con todo ello, 'Supervivientes All Stars' hace frente a unas nuevas y determinantes nominaciones que dejan a Gloria Camila, Miri Pérez Cabrero, Alejandro Albalá y Jessica Bueno como concursantes expuestos. Uno de ellos seguirá los pasos de Sonia Monroy y se convertirá en el nuevo expulsado definitivo de la edición.

Gloria, Jessica, Miri y Alejandro son los nominados de #SVAllStarsGala5 💣



Entra en la App de @MedInfinityES y VOTA ya para SALVAR a tu favorito




