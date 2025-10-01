Giro en 'Supervivientes All Stars', que anuncia un cambio de rumbo con una revolucionaria visita

¡Marta Peñate regresará a los Cayos Cochinos! Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' recibirán la visita de este rostro ya conocido por los espectadores que vuelve con una doble misión. Además de intentar reflotar las audiencias del reality, Jorge Javier ha compartido también el motivo que le ha llevado a Marta Peñate a abandonar el plató para marchar hacia Honduras.

Nada más comenzar la gala, el presentador ha avanzando más detalles de esta incógnita: "Un exconcursante de 'Supervivientes' vuelve a los Cayos Cochinos con una misión: hoy os contamos cuándo llega, cuál es esa misión y quién es". Por si fuese poco, Jorge Javier ha asegurado que dicho exconcursante estaba en plató: "Terelu, Marta, Anita, Elena o Suso. Uno de vosotros sale esta noche del plató con su maleta".

Conforme ha ido avanzando la gala, el comunicador ha descartado a Elena Rodríguez, Suso Álvarez y Terelu Campos. Poco después, la organización de 'Supervivientes All Stars' ha confirmado la identidad de la famosa que pondrá rumbo a Honduras durante las próximas horas: Marta Peñate.

En la misma gala, los espectadores han podido conocer la misión encomendada a la joven. "El jueves llega la unificación. Es la misión que llevará a cabo Marta. Es una misión tremenda", ha comentado Jorge Javier. Un anuncio muy esperado por los concursantes entre los que se encuentra Tony Spina, quien podrá reencontrarse con su pareja 26 días después de haber arrancado la aventura y que, por ende, será el primero en recibir una visita familiar.