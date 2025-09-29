'Supervivientes' sufre un apagón histórico por una tormenta que obliga a evacuar de urgencia: "Es la primera vez"

'Supervivientes All Stars' ha vivido una histórica noche con motivo del gran temporal que ha obligado a reorganizar por completo el tramo final de la última gala emitida en Telecinco. Así como sucediese la semana pasada, el reality ha tenido que volver a evacuar a los concursantes en pleno directo. Un episodio que ha hecho saltar por los aires la escaleta planteada por el programa de supervivencia. Sin embargo, en esta ocasión, la tormenta ha complicado aún más la transmisión, provocando incluso un apagón insólito en La Palapa que, además, se ha inundado por la torrencialidad de las lluvias.
En esta ocasión, tanto los habitantes de Playa Caos como los de Playa Armonía se encontraban abordando los últimos acontecimientos en el 'Oráculo de Poseidón' justo cuando las nubes han comenzado a descargar con fuerza. "Creo que estamos fuera, está cayendo una tormenta. ¡Madre mía! Se ha iniciado un tormentón, madre mía Sandra", ha exclamado Sonia Monroy mientras que el resto de concursantes procuraba tapar la recompensa adquirida minutos antes.
"Amenaza tormenta", ha apuntado la presentadora ante lo que Sonia Monroy le ha reprendido: "Amenaza no, que ya está aquí, que está cayendo la del pulpo". De hecho, Sandra Barneda ha tenido que interrumpir el guion establecido y, mientras se encontraba dando paso a un vídeo, ha preguntado: "Espera, a ver, un momento, ¿qué está ocurriendo? ¿sigue lloviendo mucho chicos?". Acto seguido, la moderadora dominical les ha anunciado la decisión tomada por la organización: "Os van a evacuar. Hemos consultado y ahora mismo os evacuarán porque evidentemente va a caer una gran tormenta".
Poco después, Sandra Barneda ha ampliado la información sobre los estragos ocasionados por el temporal: "Atención a la pantalla, esta es la tormenta que está cayendo en Honduras. Está arrasando las playas y evidentemente están siendo evacuados. Y del tormentón que está cayendo es posible que, cuando lleguen a sus playas, no les quede nada. Está cayendo muy fuerte, recordemos que es una temporada muy complicada de fuertes lluvias y huracanes".
La tormenta deja sin luz la Palapa de 'Supervivientes'
Más tarde, desde Madrid se ha podido conectar con los concursantes, ya guarecidos en La Palapa. Desde allí, Laura Madrueño ha compartido: "Nos ha pillado completamente por sorpresa esta increíble tormenta que está anegando el cayo. Tormenta eléctrica y menos mal que nos hemos podido resguardar aquí. Me están comunicando que muchísima atención porque vuestras playas se están inundando en estos momentos".
Una información que los supervivientes apenas podían escuchar debido al estruendoso ruido de la lluvia y los truenos. Todo ello a pesar de estar distanciados tan solo unos metros. "Nos están hasta cayendo gotas aquí dentro. La situación de vuestras playas es límite y vamos a intentar continuar con el programa porque el agua está empezando a entrar en La Palapa. Así que imaginaros cómo estará vuestra ropa y la lona... Menudo temporal, ha hecho un día de un calor sofocante y cómo está cayendo el agua. ¡Es increíble!", ha confirmado Laura Madrueño justo cuando el equipo ha sufrido un gran apagón en el set de Palapa.
"Se nos ha ido hasta la luz. Por supuesto que lo sabéis, con la cantidad de temporales que hemos vivido especialmente este 2025, es la primera vez que perdemos la luz en La Palapa", ha constatado la presentadora en Honduras. Por su parte, Sandra Barneda apuntaba: "De momento el audio no lo hemos perdido". Acto seguido, la organización ha podido conectar el generador eléctrico y, por ende, restablecer la luz.
"Vamos a continuar con el programa como siempre, está todo el equipo corriendo, moviendo las cámaras, cubriéndolo todo con plásticos para que podáis seguir con 'Supervivientes All Stars', la edición más extrema. Hay todo un equipo trabajando a destajo porque no hemos tenido tiempo de reacción", ha continuado explicando Laura.
Más tarde, en una conexión posterior, los espectadores han podido ver cómo el cielo se ha desplomado sobre los cayos hondureños. Así pues, Sandra Barneda ha indicado: "Estáis viendo la pantalla absolutamente oscura, ¡no se ve nada! Es oscuridad total. Dicen que La Palapa se está inundando y no sé cómo pueden estar las playas".
