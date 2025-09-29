El sorprendente anuncio de 'Supervivientes All Stars' sobre su futuro para ¿relanzar sus audiencias?

Noticia de impacto la que sacudirá la convivencia durante los próximos días en 'Supervivientes All Stars'. Sandra Barneda se ha encargado de comunicar a los espectadores la llegada de un rostro conocido a los Cayos Cochinos. Lo ha hecho durante la emisión de la entrega dominical cuando la presentadora se ha dirigido a los espectadores y a todos los presentes en plató. Con su atención captada, la moderadora del debate ha asegurado tener todo un "notición" entre manos.

Poco ha tardado Sandra Barneda en dar a conocer la noticia anunciada: "Alguien llega a Honduras". La presentadora no se ha quedado ahí, sino que ha puesto fecha para actualizar las novedades que prepara la organización del reality. "El martes os decimos quien. Bueno, sobre todo, quién y para qué y por qué y cuándo. El dónde lo sabéis: a Honduras", han sido las palabras empleadas por la catalana.

Por tanto, será Jorge Javier el encargado de anunciar todos los detalles sobre la visita que 'Supervivientes All Stars' prepara. El comunicador catalán lo hará durante la emisión de la versión 'Tierra de Nadie'. Hasta entonces, se desconoce si se trata de la visita de un rostro famoso o si comienzan las tradicionales visitas semanales. Tampoco se sabe si dichas visitas serán de carácter esporádico o, si por el contrario, se sumarán a la convivencia para así crear tramas con las que enganchar a un mayor número de espectadores.

Alguien llega a Honduras 💥 pic.twitter.com/aBX2NbgCu8 — Mediaset España (@mediasetcom) September 28, 2025

La audiencia registrada por 'Supervivientes All Stars': posible motivo del cambio

Aunque la organización del reality no ha dado más información, es necesario remarcar la causa por la que se ha podido apostar por esta fórmula: un mecanismo para recuperar audiencia. Esto es debido a que el reality no está registrando los datos esperados para un espacio del calibre de 'Supervivientes All Stars'.

Cabe recordar que la pasada edición de 'Supervivientes' cosechó una audiencia media de 1.473.000 espectadores y un elevado 21,7% de cuota de pantalla en sus galas semanales. Unos datos muy alejados de la versión actual en la que el espacio de supervivencia se ha dejado cinco puntos puesto que, de media, acumula menos de un millón de espectadores y un 16,1% de share.