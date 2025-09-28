La pista de la novia de Iván González que apunta a la fecha de la final de 'Supervivientes All Stars'

El próximo jueves se cumplirá un mes desde el arranque de 'Supervivientes All Stars'. Así, los concursantes llevan ya 25 días de aventura en Honduras. 25 días en los que ha habido de todo como fuertes enfrentamientos entre Adara Molinero y Sonia Monroy o Miri Pérez Cabrero y Tony Spina. También hemos vivido desencuentros como los de Iván González y Gloria Camila por lo que pasó entre ellos en el pasado.

En España, Teresa Bass, la novia de Iván González ha mostrado su pena por no tener a su chico cerca. Así, la joven influencer ha querido compartir este domingo con sus seguidores lo mucho que echa en falta al ex tronista de 'Mujeres, hombres y viceversa'.

"Ya hace un mes que Iván se fue y su ausencia empieza a pesar mucho, para que nos vamos a engañar", empieza diciendo Teresa Bass en sus storys de Instagram sobre lo cuesta arriba que se le está haciendo la participación de su pareja en 'Supervivientes All Stars'.

"Soy muy independiente y llevo 15 años en Madrid, la mayor parte del tiempo viviendo sola, pero los días con él son más felices y la vida más bonita", prosigue confesando Teresa Bass. Pese a todo, la joven deja claro que espera que su novio siga en el concurso hasta el final.

Y es que precisamente con este mensaje, Teresa Bass se ha ido de la lengua al dejar entrever la fecha en la que 'Supervivientes All Stars' llegará a su final. "Pero ojalá no lo vea en otro mes más porque eso significará que ha cumplido uno de sus sueños y no hay nada que yo deseé más que verle cumplirlos", concluye.

De este modo, atañéndonos al mensaje de la novia de Iván González y teniendo en cuenta que estamos a finales de septiembre, cuadra que el final de la segunda edición del reality con ex concursantes del programa se celebre a finales del mes de octubre antes del estreno de 'GH 20' en noviembre.