La dirección de 'Supervivientes' anuncia un "gran castigo" a estos concursantes por infringir las normas

'Supervivientes All Stars' ha interpuesto el primer castigo de la edición a uno de los dos grupos de concursantes después de que éste se haya saltad una de las normas base de la convivencia. Una sanción que la organización ha dado a conocer a los espectadores y que condicionará sobre manera la continuidad en el concurso de los integrantes de dicho bando, Armonía, confirmado por Miri, Adara, Sonia Monroy, Rubén Torres y Tony Spina.

Es necesario remarcar que el pasado martes, el reality de supervivencia llevó a cabo una de las novedades de la edición: "el triángulo de fuego" en el que los componentes de un equipo deben sacar a la palestra al peor concursante. Por parte de Playa Armonía, el superviviente expuesto fue Miri Pérez Cabrero a la que le encargaron hacerse cargo de preparar y repartir la comida para todo su grupo en solitario.

Un castigo por el que ninguno de sus compañeros debía cocinar. Sin embargo, Rubén Torres ha sido uno de los que se ha saltado las normas durante los últimos días. Un gesto que no ha pasado inadvertido para las cámaras del reality, que han mostrado la evidencia que prueba dichas trampas. Así lo ha abordado Jorge Javier: "Ha pasado algo grave. Habéis incumplido las reglas".

Acto seguido, los espectadores han podido ver cómo Miri Pérez le ha pedido a sus compañeros que vigilen lo que ha puesto al fuego mientras ella se recostaba en la playa. Un gesto ya advertido por Fani Carbajo y criticado por la organización a tenor de las palabras empleadas por el presentador de 'Supervivientes All Stars': "El castigo era que ella se encargaba de repartir la comida y cocinar exclusivamente y esto no lo habéis cumplido".

"No he caído en eso, no he caído. Tienes razón, no he caído", ha compartido Miri Pérez Cabrero visiblemente compungida. "Pensaba que calentar eso no iba a ser...", ha deslizado Rubén Torres.

Así pues, la organización ha tomado cartas en el asunto y ha decidido apagar el codiciado fuego de Playa Armonía. Una decisión que no se les ha comunicado de manera directa a los concursantes afectados, quienes lo descubrirán tras la gala. "El castigo ha sido un gran castigo", les advertía Jorge Javier Vázquez.