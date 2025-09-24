'Supervivientes' aplica medidas sancionadoras contra estos dos concursantes y la decisión traerá cola

Como cada martes, los concursantes de 'Supervivientes All Stars' se han reunido en torno al conocido como "triángulo de fuego". Allí, además de tratar los asuntos más relevantes de la convivencia, han desempeñado un papel determinante: votar al peor compañero de grupo. Los dos concursantes más señalados acabarían la gala con castigo y así ha sido.

Antes de dar a conocer la penalización ideada por parte de la organización, los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han podido ser partícipes de las votaciones. El primer equipo en votar ha sido Playa Armonía. En dicho bando, la mayor parte de los votos se han dirigido hacia Alejandro Albalá.

El concursante, que sale por segunda semana consecutiva, ha recibido los votos de Iván González, Jessica Bueno y Gloria Camila. A diferencia de estas votaciones, Carlos Alba ha señalado a Jessica Bueno al igual que Albalá. Por su parte, Noel Bayarri ha votado a Carlos Alba.

En el caso de Playa Caos, Tony Spina, Fani Carbajo y Rubén Torres han votado a Miri; Precisamente Miri ha votado a Fani, Sonia nomina a Adara y esta última se la ha devuelto votándola. Por ende, a diferencia de las últimas semanas, Miri Pérez Cabrero se convertía en la castigada del grupo.

El castigo de la organización de 'Supervivientes' que levanta ampollas entre los concursantes

Una vez expuestos por sus compañeros, Laura Madrueño ha pedido a los castigados a leer su penitencia. A diferencia de anteriores ocasiones, la penitencia ha sido la misma para los dos señalados. Miri Pérez Cabrero ha sido la encargada de leer el castigo: "Desde hoy y hasta el jueves seréis las únicas personas del reparto y cocinado de la comida de vuestros respectivos grupos y la alimentación de todos será sólo vuestra responsabilidad. Mucha suerte".