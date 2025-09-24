Sonia Monroy clama la expulsión de Adara en 'Supervivientes' por esta razón y además denuncia favoritismo

El reparto de una de las recompensas en 'Supervivientes All Stars' ha desencadenado una gran bronca en los Cayos Cochinos. Un conflicto que tiene a Sonia Monroy como protagonista y es que el pasado domingo, en pleno reparto de la pizza, los compañeros de Sonia se olvidaron de llamarla para que acudiera a recoger su trozo. Un gesto por el que la intérprete de 'Salvaje' no olvida ni perdona. De hecho, desde entonces, Monroy mantiene una contienda especialmente contra Adara Molinero que ha sumado un nuevo capítulo.

En esta ocasión, el conflicto entre ambas concursantes ha comenzado durante los posicionamientos. Monroy no se ha mordido la lengua y desde el primer momento ha mostrado su animadversión hacia Adara: "La verdad es que me he sentido muy traicionada por Fani, pero es verdad que nos conocemos de fuera y la tengo cariño. Es verdad que entre Fani y Adara, yo la veo más superviviente y yo me voy a decantar por lo que yo creo. Creo que merece irse la drama-queen porque esta señora se equivoca de reality y tiene que quedarse en casa jugando con las Barbies y no a 'Supervivientes'".

Lejos de quedarse ahí, Sonia ha interpelado a Jorge Javier para anunciar: "La semana que viene cumplo 53. Ya que me ha llamado vieja... pues miren la de 53 años. Y encima dice "la edad de tu madre"". Por su parte, Adara Molinero asistía atónita a las críticas de su compañera mientras negaba la mayor: "Eso es mentira, eso es mentira. Tienes la edad de mi madre y es una realidad". La bronca no ha quedado ahí y es que, mientras Sonia Monroy se contoneaba delante de la cámara, Adara se ha sumado y, con cierta sorna, se ha puesto a imitar a su compañera en 'Supervivientes All Stars'.

Sonia Monroy pone en duda el concurso de Adara: "Es la mimada"

"Además, que está todo el día quejándose. "Me quiero ir, esto es insufrible..." Pues para su casa", ha vuelto a insistir, a lo que Adara le ha asestado: "Y tú para Hollywood. Pesada, que eres más pesada que un bocadillo de ajo". La bronca entre ambas ha proseguido además con fuertes descalificativos. "Me llama víbora. Prefiero ser víbora que no una cagada que viene aquí y como tiene a los amiguitos que se lo hacen todo. Por eso está durando la Adara. Si no estuvieran Tony o Fani ya se hubiera ido", ha arremetido Sonia.

"Sí, en mi edición aguanté y no les tenía tampoco", ha recordado la actual nominada mientras que su compañera ha proseguido denunciando: "53 años. Siempre es lo mismo... La jovencita ésta que se cree que son diosas". Ante ello, Adara ha tomado la palabra para soltar: "Me está dando una vergüenza ajena". "No la vergüenza ajena la das tú. ¿Sabes lo que pasa? Unas son graciosas y otras caen como el culo, cae fatal", le ha recordado Sonia Monroy.

Una crítica que no ha conseguido acallar a su rival: "Que vergüenza, que se piensa que está en una película de Hollywood. Has venido de tu casa, no de Hollywood". Así pues, antes de concluir, Sonia Monroy ha vuelto a tomar la palabra para asestarle un nuevo golpe a Adara destapando los posibles favoritismos que ya en su día denunciaron los espectadores. "Otra cosa que no entiendo, el recibimiento a esta chica. Ella es la mimada, a ella le hicieron una entrada a lio Holywood star. Pues ya está, que se vaya Adara audiencia que lo está pasando muy mal. Ojalá te vayas", ha concluido la concursante.