Laura Madrueño pone en la mesa las razones de la caída de audiencia de 'Supervivientes All Stars': "Nos afecta"

Apenas sin haber tenido tiempo para descansar tras finalizar 'Supervivientes 2025', Laura Madrueño se ha puesto al frente de la segunda edición de 'Supervivientes All Stas'. De esta forma, Telecinco confió en su concurso estrella para intentar levantar sus flojas audiencias, después de haber vivido el peor verano de su historia.

Sin embargo, las audiencias de esta edición tampoco están siendo las que se esperaban. A ello hay que sumar que arrancó con polémica y obstáculos, debido a las protestas de ciertos miembros de una comunidad garífuna que habitan en los Cayos Cochinos por el impacto que causa el reality en el ecosistema. Sobre todo ello se ha sincerado Laura Madrueño en una entrevista concedida a Vertele.

'Supervivientes All Stars' también está sufriendo los fuertes temporales que azotan la isla. Y no solo los concursantes, sino también el equipo que hace posible el programa. De hecho, la misma noche de la entrevista con el citado medio, la presentadora se vio obligada a dormir en las cabañas de las que el equipo dispone en la isla, al ser imposible regresar al hotel debido a esas fuertes tormentas.

"Esta es mi quinta edición en los últimos tres años y es cierto que este último año ha sido el que más tiempo hemos tenido que pasar en el cayo debido a los temporales. En la edición pasada, durante el mes de abril, tuvimos tormentas muy fuertes y tuve que pasar una semana entera en los cayos porque no podían ir ni las barcas ni los helicópteros. Imaginad toda la semana con mal tiempo, que no puedes ni salir de la cabaña… Pues es realmente duro", confiesa Laura Madrueño.

Laura Madrueño sobre el difícil estreno: "Había mucha tensión y la gala se hizo eterna"

Sobre el boicot que sufrió el programa durante su estreno debido a las protestas de una parte de la comunidad garífuna, la presentadora reconoce que "fue muy complicado", ya que era "algo que se nos escapaba a nosotros totalmente de todo tipo de guion". "Había mucha tensión obviamente en todo el equipo y la gala se hizo eterna", asegura. Finalmente, consiguieron sacar adelante una de las emisiones más complicadas de su historia. "Esperemos que nos dejen hacer el programa el tiempo que estemos aquí", añade.

Recordando ese día del estreno, explica que habló con Jorge Javier antes de la gala, "luego no hablamos porque acabamos los dos muy agotados. Yo recuerdo estar en la Palapa sin saber ni la hora que era, no tenía referencia de si era de día o de noche. Pasaba el tiempo y al final íbamos improvisando constantemente entre Madrid y aquí, que eso también es complicado de irlo gestionando, así que fue muy duro para los dos. Yo creo que en esos momentos lo más importante es que el equipo sea sólido".

La presentadora cree saber cuáles son los motivos de las discretas audiencias

Respecto a las discretas audiencias que está cosechando esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars', Laura Madrueño se muestra cauta, y esperanzada de que poco a poco vayan subiendo. "Yo creo que llevamos todavía pocas galas. Quizás es porque los concursantes ya han venido otra vez, o también por la época del año, que nunca hemos hecho 'Supervivientes' en esta época. Pero estamos yo creo en el momento más incierto de la televisión, hay muchísima competencia, los gustos cambian. Entonces hay que probar, hay que seguir apostando por diferentes cosas y ver qué funciona y qué no. Pero pienso que es pronto, vamos a ver qué tal seguimos avanzando", afirma.

Aunque reconoce que las audiencias "afectan", dado el enorme esfuerzo que se está haciendo desde producción: "Después de la paliza que nos dimos ayer, que he venido medio pachucha de que cogimos frío, que fue una gala muy dura de 4 horas, con la tormenta, con el viento, con todos los cambios que tuvimos… Estamos intentando hacerlo lo mejor posible para conseguir un buen dato y cuando el dato no acompaña, pues obviamente a todos nos afecta. Pero tampoco podemos hacer más. En estas condiciones tienes que estar al 100% y cuando el dato no acompaña, pues bueno…".

Por último, a la pregunta de qué concursante le está sorprendiendo más, Laura Madrueño confiesa que "a los que ya he tenido aquí tantos meses, porque les tengo cariño y los conozco mucho. Luego a los que no conozco tanto, pues estoy muy contenta con el casting. Yo creo que también han venido y saben lo que tienen que hacer, no es como cuando llegas de primeras".

"Me está sorprendiendo quizá Alejandro Albalá, me gusta. Adara me encanta, porque ya la conozco y ya llevo tres años aquí con ella. Yo creo que Gloria Camila también está fuerte y ya nos dio un momentazo ahí con Miri en la Noria infernal, con las dos en el agua lloviendo. Pienso que lo están jugando todos muy bien", sentencia.