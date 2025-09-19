'Supervivientes All Stars' afronta una grandísima pérdida por quiénes integran la lista de nominados

'Supervivientes All Stars' afronta una nueva semana de concurso con cuatro concursantes en peligro debido a las terceras nominaciones que se llevan a cabo en La Palapa. Un reparto de puntos que llega tras la expulsión definitiva de Elena Rodríguez y que deja a grandes nombres expuestos, lo que determinará el futuro de las tramas generadas en el concurso. En esta ocasión, Gloria Camila, Fani, Adara y Jessica son las nominadas.

Tal y como indican las reglas del reality, los concursantes han podido nominar por grupos. Lo han hecho en privado, en el área habilitada para ello, donde cada náufrago ha enviado el punto del que disponía a un compañero. Además, cada superviviente debía esgrimir los motivos que le han llevado a tomar dicha decisión. Los más votados, en esta ocasión, han sido, Jessica Bueno por parte de Playa Armonía y, en el caso de Playa Caos, Adara Molinero.

Antes del reparto de puntos, el reality ha llevado a cabo una impactante y decisiva prueba de líder. Gozar de este privilegio supone ser inmune una semana y, además, nominar de forma directa. Tras un extenuante juego, Miri Pérez Cabrero ha vuelto a repetir como líder mandando su nominación directa a Fani Carbajo. Por su parte, Iván González se ha estrenado en el puesto exponiendo a Gloria Camila. Dos grandes nombres con los que el reality afronta una de sus semanas más determinantes.

También durante la gala, el reality ha apostado por la dinámica del 'Beso de la traición'. Una mecánica que permite nominar al expulsado y es que antes de marchar éste debía darle un beso al compañero al que endiñarle el punto del que dispone. En este caso, Elena Rodríguez se ha cobrado la venganza al nominar a Miri Pérez Cabrero. Un gesto que no le ha servido de mucho puesto que, minutos después, la joven se imponía a Tony Spina en la prueba de líder.

Así ha sido el reparto de puntos de Playa Caos

Fani Carbajo expone a Noel Bayarri

Rubén Torres "echa a fuego" a Adara Molinero

Adara Molinero decide quemar la fotografía de Noel Bayarri

Noel Bayarri nomina a Adara Molinero

Sonia Monroy coloca en la palestra a Adara Molinero

Tony Spina expone a Sonia Monroy

Así ha sido el reparto de puntos de Playa Armonía

Gloria Camila nomina a Alejandro Albalá

Carlos Alba señala a Jessica Bueno

La modelo sevillana expone a Alejandro Albalá

Este último ha decidido nominar a Jessica Bueno

Debido al empate suscitado, el líder ha tenido que desempatar y optar por exponer a Jessica Bueno

Con todo ello, 'Supervivientes All Stars' hace frente a unas nuevas y explosivas nominaciones que dejan a Gloria Camila, Fani Carbajo, Adara Molinero y Jessica Bueno como concursantes expuestas. Una de ellas se convertirá en la tercera expulsada definitiva, sin retorno, de la edición.