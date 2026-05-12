Alvar, Claudia, Aratz o Almudena: El resultado de la salvación de 'Supervivientes 2026' frente a la nueva expulsión

Los expuestos a la próxima expulsión de 'Supervivientes 2026' son Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Claudia Chacón, Aratz Lakuntza y Almudena Porras. Uno de ellos seguirá los mismos pasos que Nagore Robles, la última eliminada definitiva de la edición, el próximo jueves 14 de mayo.



En la nueva lista de nominados debuta el favorito de la edición, Alvar, que por primera vez se enfrenta al implacable veredicto del público. Se avecina, sin duda, otra de las expulsiones más intensas de la presente temporada a tenor del nombre de quienes se juegan su permanencia.

Este martes, en la nueva entrega de 'Tierra de Nadie' con Ion Aramendi, uno de los señalados quedará liberado. Será el más votado a través de la app de Mediaset Infinity. Y a la espera de conocer el veredicto oficial, en El Televisero te avanzamos cómo van los resultados de la encuesta.

Con más de veinte mil votos emitidos hasta el momento, el más votado es Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo con un 38%. Por tanto, debería ser el indultado en la ceremonia de salvación de este martes. Además, se confirma que es el concursante preferido entre nuestros lectores.

La segunda posición la ocupa Claudia Chacón con un destacado 30%. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha demostrado semana a semana que posee mucho apoyo. De hecho, han sido varias las veces que ha logrado salvarse en primer lugar frente al resto de nominados.

Así, la expulsión se debatiría entre Aratz Lakuntza, que obtiene actualmente un 19%, y Almudena Porras, que se sitúa en última posición con un débil 13%. Es decir, si se cumple el sentir de los participantes de nuestra encuesta y no hay cambios de aquí al jueves, la malagueña sería la nueva fulminada.

Hasta conocer la resolución oficial, puedes seguir participando. Y tú, ¿a quién quieres salvar de la nueva expulsión de 'Supervivientes 2026'? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!