Demoledoras críticas a 'Supervivientes' por lo que se ha visto con Gloria Camila: "Cómo se ha podido degenerar tanto"

'Supervivientes All Stars' ha arrancado su tercera gala en Telecinco provocando el monumental enfado de buena parte de los espectadores. El reality, que ha programado una llamada de Ortega Cano como sorpresa a Gloria Camila, ha sembrado la polémica entre la audiencia.
Para comprender la decisión de la organización es necesario recordar el aniversario de Rocío Jurado, la madre de Gloria Camila. Con la intención de celebrar dicha efeméride, el reality ha contactado con Ortega Cano quien ha sorprendido a su hija en directo a través de una llamada.
No sólo eso, sino que la concursante ha podido ver y escuchar unas enternecedoras imágenes de su madre hablando sobre ella en televisión.Una sorpresa que ha conseguido emocionar a la joven, quien agradecía sobre manera a la organización dicho gesto.
No así a los espectadores. Lejos de mostrarse emocionados, buena parte de la audiencia ha mostrado su indignación y señalado el supuesto favoritismo hacia la hija de Ortega Cano quien, apenas dos semanas después de iniciar la aventura, ha recibido un buen impulso de ánimo y energía para continuar en los cayos.
Además, el reality le ha dedicado más de 15 minutos ralentizando el ritmo habitual del espacio y dejando sin tratar temas propios como la convivencia o los roces que ésta genera.
"No es 'Supervivientes'": Rebelión en redes sociales ante el "favoritismo" a Gloria Camila
En redes sociales, los espectadores no han sido especialmente benevolentes con la organización del reality. De hecho, señalan favoritismo hacia la figura de Gloria Camila: "Es puro favoritismo y nada tiene que ver con la supervivencia". En la misma línea, muchos incluso hacen referencia a las débiles audiencias que la cadena está registrando e incluso el propio formato de supervivencia que ya muestra síntomas de desgaste. "Después se quejan de las audiencias que tienen... A ver a quién le importa esto", ha publicado un espectador.
Mucho más tajantes se han mostrado otros que comparten otras opiniones: "¿Cómo ha podido degenerar tanto este programa?". "Hay días que se empeñan en convertir programas de entretenimiento en programas infumables", ha añadido otro espectador. Una opinión compartida por muchos quienes, aunque no publiquen sus críticas, si respaldan las posteadas por otros usuarios ya sea a través de retuits o marcar dichos post como favorito.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram