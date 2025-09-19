Demoledoras críticas a 'Supervivientes' por lo que se ha visto con Gloria Camila: "Cómo se ha podido degenerar tanto"

'Supervivientes All Stars' ha arrancado su tercera gala en Telecinco provocando el monumental enfado de buena parte de los espectadores. El reality, que ha programado una llamada de Ortega Cano como sorpresa a Gloria Camila, ha sembrado la polémica entre la audiencia.

Para comprender la decisión de la organización es necesario recordar el aniversario de Rocío Jurado, la madre de Gloria Camila. Con la intención de celebrar dicha efeméride, el reality ha contactado con Ortega Cano quien ha sorprendido a su hija en directo a través de una llamada.

No sólo eso, sino que la concursante ha podido ver y escuchar unas enternecedoras imágenes de su madre hablando sobre ella en televisión.Una sorpresa que ha conseguido emocionar a la joven, quien agradecía sobre manera a la organización dicho gesto.

No así a los espectadores. Lejos de mostrarse emocionados, buena parte de la audiencia ha mostrado su indignación y señalado el supuesto favoritismo hacia la hija de Ortega Cano quien, apenas dos semanas después de iniciar la aventura, ha recibido un buen impulso de ánimo y energía para continuar en los cayos.

Además, el reality le ha dedicado más de 15 minutos ralentizando el ritmo habitual del espacio y dejando sin tratar temas propios como la convivencia o los roces que ésta genera.

"No es 'Supervivientes'": Rebelión en redes sociales ante el "favoritismo" a Gloria Camila

En redes sociales, los espectadores no han sido especialmente benevolentes con la organización del reality. De hecho, señalan favoritismo hacia la figura de Gloria Camila: "Es puro favoritismo y nada tiene que ver con la supervivencia". En la misma línea, muchos incluso hacen referencia a las débiles audiencias que la cadena está registrando e incluso el propio formato de supervivencia que ya muestra síntomas de desgaste. "Después se quejan de las audiencias que tienen... A ver a quién le importa esto", ha publicado un espectador.

Mucho más tajantes se han mostrado otros que comparten otras opiniones: "¿Cómo ha podido degenerar tanto este programa?". "Hay días que se empeñan en convertir programas de entretenimiento en programas infumables", ha añadido otro espectador. Una opinión compartida por muchos quienes, aunque no publiquen sus críticas, si respaldan las posteadas por otros usuarios ya sea a través de retuits o marcar dichos post como favorito.

Esto de Gloria es puro favoritismo y nada tiene que ver con la supervivencia. #SVAllStarsGala3 — ISA 💜 🦋🎹🎤#OT20 #GH💫 (@Isa_Duncan7) September 18, 2025

Como ha podido degenerar tanto este programa...#SVAllStarsGala3 — Kalad (@kalad870) September 18, 2025

Uy Ortega. Pa lo que ha quedado esto #SVAllStarsGala3 — Carol Dark 🍷 (@CarolDarklight) September 18, 2025

Despues se quejan de las audiencias que tienen..a ver a quien le importa esto #SVAllStarsGala3 — Dara💫 (@SrtoDara) September 18, 2025

esq a cuento de que tienen que meter a ortega💀 #SVAllStarsGala3 — maría (@maariasb_) September 18, 2025

Basta ya de favoritismos quiero ver el programa !! #SVAllStarsGala3 — Cris (@iamcris1345) September 18, 2025

Ya estamos con los favoritismos de los clanes.... los jurados, los pantojos.... no lleva ahi ni un mes y ya llamadita de papaito #SVAllStarsGala3 — 🌷 Bel 🌷 (@Cute_but_Hard) September 18, 2025

Hay días que se empeñan en convertir programas de entretenimiento en programas infumables.. 🥱🥱🥱#SVAllStarsGala3 — Susana (@SusanLpz) September 18, 2025

Que levante la mano a quien le importe una mierda la llamada de Ortega Cano. #SVAllStarsGala3 pic.twitter.com/poRmwhPfv1 — Plata (@AbelPlata) September 18, 2025

Que peñazo todo esto!!! NOOOO es supervivientes y encima después apurando la gala al resto PATETICO hay que echarla rápido para que no digan estas cosas que NADA que ver con el programa!!#SVAllStarsGala3 — Sergio 🇪🇸⭐️ (@Settralisko1) September 18, 2025