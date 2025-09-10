La organización de 'Supervivientes All Stars' anuncia un castigo ejemplar a Gloria Camila y Adara Molinero

Con el estreno de su segunda edición, 'Supervivientes All Stars' trae algunas novedades. Además de sumar nuevas localizaciones y juegos, la organización ha ampliado las dinámicas planteadas a los náufragos, siendo el 'Triángulo de Fuego' la última en ser estrenada.

Tal y como han explicado los presentadores, el 'Triángulo de Fuego' colocará a los concursantes cara a cara con su actitud y entrega en el reality. Y es que, en cada gala de los martes, éstos deberán valorar su convivencia. Por ello, poco tardarán en salir a la luz conflictos sobre el cuidado del fuego, la pesca o la elaboración de las comidas en los Cayos Cochinos.

Cuestiones que en anteriores ediciones son el germen de grandes conflictos en La Palapa o en el conocido como 'Oráculo de Poseidón'. No solo se dedicarán reproches, sino que tendrán el poder de imponer castigos como toque de atención.

"Vais a tener que votar a qué compañero o compañera merece un castigo o penitencia a modo de toque de atención que vamos a encontrar cada noche dentro de ese cofre y, por tanto, os lo tenéis que tomar muy enserio", ha explicado Laura Madrueño.

Así han sido las votaciones en el primer 'Triángulo de fuego'

Una vez tratados los diferentes temas que han marcado la convivencia en los últimos días, Madrueño ha anunciado cómo debían llevar a cabo esas votaciones: los concursantes sólo debían designar a un compañero de grupo evitando copiar el nombre a sus compañeros. Asimismo, la presentadora ha recalcado que no podían votarse a sí mismos.

Alejandro Albalá señala a Gloria Camila

Jessica Bueno selecciona a Kike Calleja

Iván González escribe el nombre de Gloria Camila en la pizarra

Elena Rodríguez castiga a Alejandro Albalá

También a Alejandro Albalá vota Gloria Camila

Kike Calleja opta por Jessica Bueno

Carlos Alba vota para castigar a Jessica Bueno

Ruben Torres escoge a Adara Molinero

Tony Spina castiga a Sonia Monroy

Noel Bayarri escribe el nombre de Adara Molinero

Sonia Monroy se la devuelve a Tony Spina

Adara Molinero opta por Fani Carbajo

Miri escoge a Noel

Fani Carbajo señala a Adara Molinero

Tras unos minutos de deliberación, Gloria Camila y Adara Molinero las escogidas por Playa Caos y Playa Armonía respectivamente. Con todo ello, respecto a la recién estrenada dinámica, solo ha faltado mostrar el castigo.

Una revelación que se ha hecho al final. "Como castigadas de la semana y con el objetivo de mejorar la relación con vuestros compañeros, desde hoy y hasta el jueves dependeréis de ellos y su bondad porque vuestros sacos al completo quedan requisados en este mismo momento", ha anunciado la organización de 'Supervivientes All Stars'.