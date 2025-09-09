'Supervivientes All Stars' no se emite hoy en Telecinco en su horario habitual y se relega por este motivo

'Supervivientes All Stars' estrena este martes, 9 de septiembre, la versión de 'Tierra de Nadie' con Jorge Javier Vázquez al frente en relevo de Carlos Sobera, que ha quedado fuera del equipo de presentadores en esta edición. Sin embargo, su horario de emisión no será el habitual, y la gala arrancará a las 23:00 horas y no a las 22:00.

Esto se debe a que Telecinco ha decidido, al menos por esta semana, mantener 'First Dates' en su access prime time. Lo que se anunció como un movimiento solo para julio y agosto se está prolongando en el inicio de temporada y, de momento, Mediaset no ha explicado si su cadena principal se va a apropiar del dating show definitivamente o si será devuelto a Cuatro, su hábitat natural.

Así, Telecinco tiene previsto ofrecer 'First Dates' de lunes a miércoles en esta semana del 8 al 12 de septiembre. Lo vimos anoche, retrasando a las 23:00 horas el estreno de 'El Precio de...', un nuevo formato de investigación liderado por Santi Acosta. Misma demora que va a sufrir 'Supervivientes All Stars' este martes.

🏝️ La salvación de Fani, Gloria, Kike o Noel y la primera penitencia en el 'Triángulo de Fuego'. Esta noche a las 23:00h en @telecincoes, estreno de S|V All Stars 2025: Tierra de Nadie, con Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño https://t.co/C2WZCFJtI2 — Mediaset España (@mediasetcom) September 9, 2025

Incomprensiblemente, en el canal se ha considerado que es una buena idea que el reality, que continúa siendo el producto más potente de la cadena, dé comienzo pasadas las 23:00 horas una vez acabe la nueva entrega de 'First Dates'. Y es doblemente sorprendente que esto suceda cuando el programa de citas se ha anclado en el 8% de share. Es decir, no está funcionando y, muy posiblemente, 'Supervivientes' podría resultar una oferta más competitiva a tenor del 10% que alcanzó el pasado jueves pese a rivalizar con el fútbol en TVE.

Además, la determinación de mantener 'First Dates' en Telecinco tampoco se entiende si echamos un vistazo a la espectacular sangría de audiencia que ha experimentado Cuatro en esa franja del access sin su producto insignia. La cadena secundaria está paliando la ausencia del dating con refritos de 'Viajeros Cuatro' que, sin ir más lejos, este lunes se hundieron con un 2,8% y un 3,7%; lastrando a la oferta posterior, 'Territorio Pampliega', que se desplomó a un 2,7% en su segunda noche.

Por tanto, con estos mimbres, resulta muy difícil de asumir que Mediaset esté errando tanto el tiro en un momento crítico en el que no se puede permitir ni un solo paso en falso. Con esta estrategia carente de sentido corren riegos. Primero, perjudicar el dato de 'Supervivientes All Stars' en la gala de los martes y, segundo, alargar la agonía de Cuatro en el access prime time frente a 'El Intermedio' en La Sexta.