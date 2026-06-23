Insólito en 'La Revuelta': Kira Miró descuadra con su forma de responder a la pregunta del dinero de Broncano

'La Revuelta' ha arrancado la semana recibiendo la visita de Kira Miró. La actriz ha acudido al programa de Broncano para presentar su nueva serie, 'Olivia', en la que comparte reparto con Pablo Chiapella, María Schwinning y Fernando Tejero y que se estrenará el próximo 1 de julio en Disney+. Aunque si hay algo que ha llamado la atención de la entrevista ha sido la gran complicidad entre el presentador y la invitada.

Nada más hacer su entrada en el Teatro Príncipe Gran Vía donde se graba 'La Revuelta', Kira Miró ha querido denunciar los titulares clickbait que ha leído en algunas de las entrevistas que ha realizado últimamente: "45 minutos hablando de un montón de temas y luego titulan de una manera sacada de contexto que no se corresponde con la realidad. Cada vez soy menos espontánea, menos abierta y soy monosilábica. Doy respuestas cortas y es una pena, porque te van coartando tu libertad y tu frescura", lamenta.

La visita de Kira Miró al programa de La 1 se ha producido, además, apenas unos días después de que lo hiciera su pareja, el también actor Salva Reina. Al igual que el resto de invitados que han pasado por 'La Revuelta', la actriz no se libró de las preguntas clásicas de Broncano: dinero que tiene en el banco y relaciones sexuales en el último mes.

Kira Miró 'trolea' a Broncano con la pregunta del dinero

A la hora de responder a la primera cuestión, la invitada intentó irse por la tangente: "A ver, yo veo que hay gente que te da una horquilla. ¿Se puede dar una horquilla?". Pensando que le iba a dar un rango de cantidades, como hacen muchos de sus invitados, el presentador contestó afirmativamente: "Sí, se permite, sí". Sin embargo, en lugar de darle una cifra, se quitó literalmente una horquilla del pelo y se la dio: "Vale, pues toma".

Totalmente descolocado por lo que acababa de suceder, Broncano contestó: "No me esperaba esto para nada, no me esperaba un truco tan barato. A su vez, es gracioso y efectivo". Tras esto, Kira Miró explicó cómo se le ocurrió la broma: "Se me ocurrió a mí sola, la verdad. Es que pensé: '¿Qué digo?'. Y como vi a Dani Fernández, que me encanta, decir lo de la horquilla, se me ocurrió esta chorrada".

"Además es que las chorradas te salvan muchas veces", reconoció el cómico jienense. "Llevo todo el día con la horquilla, enredada en la braga, digo 'a ver si viene ya la puta pregunta'", confesó, explicando que incluso se había hecho un agujero en su ropa interior. Una broma que provocó la risa y los aplausos de todos los presentes por su ingeniosidad.

Una vez más, una chorrada es lo que hace que este programa cobre sentido 🎻



Parece mentira, pero creo que es la primera invitada que tira de este recurso para responder. #LaRevuelta @kiramiro pic.twitter.com/UO4jHyfNCs — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 22, 2026

La respuesta de Kirá Miró a la pregunta del sexo

Respecto a la segunda pregunta clásica, relaciones sexuales que ha tenido en los últimos 30 días, Kira Miró fue más concreta, aunque sin perder el sentido del humor. Recordando que hacía pocos días había estado su pareja en el programa, comentó: "Aquí igual, hace una semana y poco estuvo Salva Reina. Ese día hubo fiesta. Entonces, uno. Uno a lo grande, con charanga y todo", respondió, entre risas.

Esta repuesta no fue casual y es que, durante su visita a 'La Revuelta', Salva Reina reconoció que Kira Miró y él atravesaban un mes "fatal en lo sexual" por culpa del trabajo y del cansancio. El programa despidió al actor con una charanga mientras se proyectaba un vídeo de su novia esperándolo y bailando en la habitación del hotel. Por eso, ahora la actriz ha reconocido que, aquella noche, sí hubo celebración por todo lo alto.

Sin embargo, después de aquello, la cosa cambió: "Él se ha ido fuera a rodar. Estamos separados. El mes ha sido regulero. Algo ha caído, pero muy poco. Pero la videollamada, ¿cuenta?". A raíz de esto, la actriz confesó haber practicado sexo telefónico, lo que abrió un debate en el plató sobre la seguridad en este tipo de práctica. "Ten cuidado con eso, que te hackean. Te hackean hasta la roomba", le advirtió Grison. "Entonces, eso puntuaría doble", espetó ella, siguiendo con la broma.

Broncano intentó tranquilizar a su invitada, rebajando el tono alarmista de Grison: "A ver. Imposible no es, pero vamos, no sufras. Las videollamadas por WhatsApp, por las de Face Time y tal, eso está bastante encriptado. Pero si tú te metes a un servicio de cámaras un poco más chusco y se han metido, y te han metido algo ahí, pues claro, es posible". "Bueno, estamos salvados entonces", sentenció Kira Miró, muy tranquila.