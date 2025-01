Kira Miró desvela en 'La Revuelta' el precio que está pagando por su personaje de 'Machos Alfa'

'La Revuelta' recibió a Kira Miró este jueves para poner el broche final a la semana de entrevistas. La canaria se reencontró con David Broncano para presentar la tercera temporada de 'Machos Alfa', que llega este mismo viernes a Netflix. Sin embargo, mientras adelantaba las novedades de esta nueva entrega, la actriz no pudo evitar denunciar lo que más le molesta de la serie y su personaje.

"Esto parece el punto limpio", comenzó señalando entre risas la intérprete nada más entrar al escenario de 'La Revuelta'. "¿Has venido a decir que esto es un vertedero?", espetó Broncano tras batirse en duelo improvisado con la invitada con pulverizadores de agua en mano, los cuales llevarían a confusión más tarde.

Kira Miró eleva una queja a todos los seguidores de 'Machos Alfa' y lanza una petición en 'La Revuelta'

Según se sentó en el sofá, cubierta de agua por la guerra previa durante su entrada, Kira Miró verbalizó algo que dejó descolocados a todos los presentes. "Me da miedo que me vuelvas a chingar", señaló la actriz mientras el presentador y sus colaboradores intentaban articular palabra sin reírse. "A chingar...", aclaró la intérprete haciendo el gesto de rociar agua mientras el público se reía.

🔫💧 Hoy había que haber puesto un cartel para el público como en los parques acuáticos, que en la primera fila salpica. #LaRevuelta @kiramiro pic.twitter.com/QmXzVTChJc — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 9, 2025

"No no, chingar es echar un chorro pero no es así", aclaró Grison de fondo mientras la de Canarias trataba de explicarse y rehuir de la interpretación obscena de los presentes. "Es cuando vas a entrar al agua, que es la típica broma de todo canario 'no me chingues'...", aseguró Miró. "Cuando te echan sal creo que se dice fóllame", añadió Ricardo Castellá entre risas.

Pero no fue hasta minutos más tarde cuando, reflexionando sobre el éxito de 'Machos Alfa', Kira Miró lanzó una petición a todos los fans de la serie, fruto de su desesperación. "Solo hago un llamamiento, yo no soy mi personaje. Porque me escriben mucho", sugirió la actriz tras explicar que su pareja en la ficción practica la anarquía romántica y el intercambio de parejas.

"Me llegan mensajes de 'voy a abrir mi pareja'..."

"Me llegan mensajes de 'voy a abrir mi pareja, estás invitada'...", continuó explicando la canaria antes de sincerarse en las preguntas clásicas sobre la cantidad de dinero que ha ganado desde su última visita al humorista. "La última vez que vine te dije que me daba para una rondita a todo el teatro, después de otra temporada de 'Machos Alfa' me da para dos ronditas con tapa incluida", señaló entre aplausos la invitada.

Sobre la pregunta del sexo no se atrevió a dar ninguna cifra, pero aprovechó para distraer la atención sacando en cámara a su pareja, Salva Reina, que se encontraba entre el público. "Ha habido meneo. Está nominado al Goya como mejor actor de reparto y me tiene todo el día celebrándolo", señaló Kira Miró mientras las cámaras enfocaban al actor en el palco.