La vida actual de Antonio Molero, 57 años: de Poli en 'Médico de familia' y Fiti en 'Los Serrano' al precio de su fama

Si os preguntamos por una serie que marcara nuestra televisión justo tras el cambio de siglo, en la primera década de los 2000, ¿cuál os viene a la mente? Estamos hablando de una que se convirtió en la serie de cabecera de millones de hogares españoles. Sí, es precisamente esa. Sí, sí. No pienses más. "En un andén de la estación bajo el sol abrasador...". ¿Os suena? Entonces sabes que estamos hablando de 'Los Serrano'. El pasado 2023 se cumplieron 20 años del estreno de su primer episodio. Se dice pronto, ¿verdad? Antonio Resines, Belén Rueda, Natalia Sánchez, Fran Perea, Jorge Jurado, Verónica Sánchez y Víctor Elías. Los 7 de la mítica canción de la serie '1+1 son 7'. Si creciste en los 2000, te sabes la letra de memoria. Pero no eran los únicos protagonistas. ¿O no os acordáis de Fiti, al que daba vida Antonio Molero?

El actor toledano ya era una rostro muy conocido de nuestra televisión antes de que llegara 'Los Serrano'. Como la de muchos otros intérpretes españoles, su carrera comenzó en teatro y en series de los años noventa como 'Los ladrones van a la oficina' y '¡Ay, señor, señor!'. Aunque en estas dos con papeles más secundarios. Su primer gran personaje, y que le hizo conocido ya para el público español, fue su Hipólito 'Poli' Moyano en la mítica 'Médico de familia', con tan solo 22 años. En la serie protagonizada por Emilio Aragón, interpretó a Poli en 99 episodios, y se convirtió en el novio de La Juani. De hecho, hasta pasaron por el altar.

“Fue muy bestia… me cambió la vida de un día para otro”, confesó en una entrevista para El Español. ‘’Fue un papel muy pequeño que creció progresivamente. Yo no era consciente de la repercusión que iba a tener después. De repente pasas de ser anónimo a ser conocido por todo el mundo. Se lleva mal por qué no entiendes la dimensión que tiene eso. No puedes salir a la calle. La mitad de la población española estaba viendo esa serie. Las cifras de las audiencias eran brutales. Luego aprendes a vivir con ello pero las primeras fases fueron complicadas’’, contó en otra entrevista para la COPE.

Antonio Molero y Alejo Sauras en 'Los Serrano'.

Antonio Molero siempre ha afirmado que prefería el teatro a la televisión o al cine. Y que la popularidad tan bestial le llegara por una serie de televisión fue difícil de gestionar. Tras su éxito, siguió participando con papeles capitulares en otras ficciones emblemáticas como '7 vidas', 'Compañeros', u 'Hospital Central'. Hasta que en 2003 llegó su papel más reconocido: Fructuoso “Fiti” Martínez en 'Los Serrano', serie que se convirtió en un auténtico fenómeno.

Su interpretación de Fiti consolidó su imagen como un actor cercano y sencillo. “Dieciséis años después, la gente sigue recordando a Fiti…”, explicó el actor en una entrevista para el periódico AS. "Ahora con las redes sociales hay mucha gente que me manda fragmentos y a veces lo miro... Ha pasado mucho tiempo y apenas me acuerdo", contó en la Cadena SER. "Pero son personajes que son estrellas fugaces. Esta profesión es una carrera de fondo". Durante su etapa en 'Los Serrano', su fama volvió a ser central en su vida. Pero aprovechó para hacer otro tipo de papeles, como dar voz a Frozono en 'Los Increíbles'. "Escuchar el original ayuda mucho, pero no debes imitar, sino hacerlo lo mejor posible", dijo en Los 40.

Pese a la fama televisiva, eso sí, Antonio Molero nunca abandonó las tablas. “El teatro es donde yo empecé y donde me he formado… sigo como en un sueño”, contó para Telemadrid. Ha participado en más de una veintena de montajes y, una de sus últimas obras, ha sido 'Escape Room'. "Es una comedia muy divertida donde los protagonistas lo pasan fatal, pero el público se ríe mucho con ello", dijo para Salamanca 24horas.

'Escape Room' es una de las últimas obras teatrales en la que hemos visto a Antonio Molero.

Eso sí, también siguió dedicado al mundo televisivo, y llegó la oportunidad de 'Amar es para siempre', donde estuvo la friolera de 496 episodios, dando vida a Benito Guerrero Nieto. "Pasar por allí es la mayor burrada que he hecho en mi carrera. La mili de los actores. Trataba de descansar en cada hueco… porque no llegaba. Entre secuencia y secuencia lograba dormir un poco. Lo confieso: empecé a valorar este tipo de series cuando conocí el trabajo que llevan detrás", contó para AISGE. "Antes sentía algún prejuicio. Pensaba que eran ficciones para señoras mayores. Pero ahora me quito el sombrero, y guardo un recuerdo de cada episodio. Cada guion me llegaba recogido en un clip, así que empecé a guardarlos y a encadenar uno tras otro. Capítulo por capítulo. Aún los tengo en casa".

¿El último trabajo en el que le hemos visto? La serie diaria de TVE '4 estrellas', interpretando a Arturo, durante más de 200 episodios. Al final, Antonio Molero es uno de esos secundarios clave en nuestra historia televisiva. Le hemos visto en multitud de series y proyectos, y es imposible no reconocerle ya.